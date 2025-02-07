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Компании из РФ помогут развитию "умного" и "безопасного" Ташкента
Компании из РФ помогут развитию "умного" и "безопасного" Ташкента
Sputnik Узбекистан
Российские компании предлагают свои решения в области распознавания биометрических данных, работы с большими массивами информации, управления энергетическими системами.
2025-02-07T16:04+0500
2025-02-07T16:10+0500
россия
узбекистан
ташкент
торговое представительство
хокимият ташкента
биометрические данные
информационные технологии
умный город
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Российские компании помогут развитию "умного" и "безопасного" Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба торгового представительства России в Узбекистане.По информации Торгпредства, 5 февраля состоялась рабочая встреча руководства хокимията города Ташкента, представителей АО "Компания Ташкент Инвест" с бизнес-миссией российских ИТ-компаний.В ходе встречи были обсуждены такие вопросы, как развитие доступной, безопасной и комфортной среды, реализация проектов в области интеллектуальных транспортных систем и комплексное развитие городской инфраструктуры. Кроме того, представители российских компаний презентовали свои решения в области распознавания биометрических данных, работы с большими массивами информации, управления энергетическими системами. Также на встрече была отмечена готовность Международного банка экономического сотрудничества участвовать в проектах в качестве финансового партнера. По итогам встречи стороны договорились продолжить контакты и детально проработать перспективные проекты сотрудничества.
https://uz.sputniknews.ru/20241210/uzbekistan-i-malayziya-proekty-razvitiya-umnyx-gorodov-47024440.html
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умный город ташкент биометрические данные россия узбекистан ит хокимият торгпредство рф
умный город ташкент биометрические данные россия узбекистан ит хокимият торгпредство рф

Компании из РФ помогут развитию "умного" и "безопасного" Ташкента

16:04 07.02.2025 (обновлено: 16:10 07.02.2025)
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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Российские компании предлагают свои решения в области распознавания биометрических данных, работы с большими массивами информации, управления энергетическими системами.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Российские компании помогут развитию "умного" и "безопасного" Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба торгового представительства России в Узбекистане.
© Торгпредство России в УзбекистанеРоссийские компании помогут развитию "умного" и "безопасного" Ташкента
Российские компании помогут развитию умного и безопасного Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2025
Российские компании помогут развитию "умного" и "безопасного" Ташкента
© Торгпредство России в Узбекистане
По информации Торгпредства, 5 февраля состоялась рабочая встреча руководства хокимията города Ташкента, представителей АО "Компания Ташкент Инвест" с бизнес-миссией российских ИТ-компаний.

"Участники бизнес-миссии российских ИТ-компаний, организованной при содействии Торгпредства России, ФГАУ "Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта" и АНО "Центр глобальной ИТ-кооперации", провели рабочую встречу с руководством хокимията г. Ташкента и АО "Компания Ташкент Инвест", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Торгпредства.

В ходе встречи были обсуждены такие вопросы, как развитие доступной, безопасной и комфортной среды, реализация проектов в области интеллектуальных транспортных систем и комплексное развитие городской инфраструктуры.
Кроме того, представители российских компаний презентовали свои решения в области распознавания биометрических данных, работы с большими массивами информации, управления энергетическими системами.
Также на встрече была отмечена готовность Международного банка экономического сотрудничества участвовать в проектах в качестве финансового партнера.
© Торгпредство России в УзбекистанеРоссийские компании помогут развитию "умного" и "безопасного" Ташкента
Российские компании помогут развитию умного и безопасного Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2025
Российские компании помогут развитию "умного" и "безопасного" Ташкента
© Торгпредство России в Узбекистане
По итогам встречи стороны договорились продолжить контакты и детально проработать перспективные проекты сотрудничества.
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