https://uz.sputniknews.ru/20250207/kompanii-iz-rf-pomogut-razvitiyu-umnogo-bezopasnogo-tashkenta-47886408.html

Компании из РФ помогут развитию "умного" и "безопасного" Ташкента

Компании из РФ помогут развитию "умного" и "безопасного" Ташкента

Sputnik Узбекистан

Российские компании предлагают свои решения в области распознавания биометрических данных, работы с большими массивами информации, управления энергетическими системами.

2025-02-07T16:04+0500

2025-02-07T16:04+0500

2025-02-07T16:10+0500

россия

узбекистан

ташкент

торговое представительство

хокимият ташкента

биометрические данные

информационные технологии

умный город

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Российские компании помогут развитию "умного" и "безопасного" Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба торгового представительства России в Узбекистане.По информации Торгпредства, 5 февраля состоялась рабочая встреча руководства хокимията города Ташкента, представителей АО "Компания Ташкент Инвест" с бизнес-миссией российских ИТ-компаний.В ходе встречи были обсуждены такие вопросы, как развитие доступной, безопасной и комфортной среды, реализация проектов в области интеллектуальных транспортных систем и комплексное развитие городской инфраструктуры. Кроме того, представители российских компаний презентовали свои решения в области распознавания биометрических данных, работы с большими массивами информации, управления энергетическими системами. Также на встрече была отмечена готовность Международного банка экономического сотрудничества участвовать в проектах в качестве финансового партнера. По итогам встречи стороны договорились продолжить контакты и детально проработать перспективные проекты сотрудничества.

https://uz.sputniknews.ru/20241210/uzbekistan-i-malayziya-proekty-razvitiya-umnyx-gorodov-47024440.html

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