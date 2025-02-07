https://uz.sputniknews.ru/20250207/uchastie-stran-eaes-v-goszakupkax-7-tys-promtovarov-prodlili-do-kontsa-2025-goda--47891204.html

Участие стран ЕАЭС в госзакупках 7 тыс. промтоваров продлили до конца 2025 года

Участие стран ЕАЭС в госзакупках 7 тыс. промтоваров продлили до конца 2025 года

Sputnik Узбекистан

Правила СПТ нацелены на повышение инвестиционной привлекательности и уровня локализации, расширение кооперационных связей между евразийскими производителями.

2025-02-07T18:31+0500

2025-02-07T18:31+0500

2025-02-07T18:31+0500

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промышленность

госзакупки

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 31 декабря 2025 года действие приложения № 1-1 к Правилам определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок (Правила СПТ). Об этом сообщили в пресс-службе Комиссии.Документ позволяет включать в Евразийский реестр промышленных товаров государств Евразийского экономического союза 258 товарных наименований, содержащих более семи тысяч промышленных товаров, на основании предоставления сертификата СТ-1.Кроме того, они нацелены на повышение инвестиционной привлекательности и уровня локализации, расширение кооперационных связей между евразийскими производителями.

https://uz.sputniknews.ru/20250205/eaeu-finansirovaniye-promkooperatsiya-47850995.html

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