https://uz.sputniknews.ru/20250207/uchastie-stran-eaes-v-goszakupkax-7-tys-promtovarov-prodlili-do-kontsa-2025-goda--47891204.html
Участие стран ЕАЭС в госзакупках 7 тыс. промтоваров продлили до конца 2025 года
Участие стран ЕАЭС в госзакупках 7 тыс. промтоваров продлили до конца 2025 года
Sputnik Узбекистан
Правила СПТ нацелены на повышение инвестиционной привлекательности и уровня локализации, расширение кооперационных связей между евразийскими производителями.
2025-02-07T18:31+0500
2025-02-07T18:31+0500
2025-02-07T18:31+0500
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промышленность
госзакупки
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 31 декабря 2025 года действие приложения № 1-1 к Правилам определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок (Правила СПТ). Об этом сообщили в пресс-службе Комиссии.Документ позволяет включать в Евразийский реестр промышленных товаров государств Евразийского экономического союза 258 товарных наименований, содержащих более семи тысяч промышленных товаров, на основании предоставления сертификата СТ-1.Кроме того, они нацелены на повышение инвестиционной привлекательности и уровня локализации, расширение кооперационных связей между евразийскими производителями.
https://uz.sputniknews.ru/20250205/eaeu-finansirovaniye-promkooperatsiya-47850995.html
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еаэс еэк госзакупки промтовары правила
еаэс еэк госзакупки промтовары правила
Участие стран ЕАЭС в госзакупках 7 тыс. промтоваров продлили до конца 2025 года
Правила СПТ нацелены на повышение инвестиционной привлекательности и уровня локализации, расширение кооперационных связей между евразийскими производителями.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 31 декабря 2025 года действие приложения № 1-1 к Правилам определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок (Правила СПТ). Об этом сообщили
в пресс-службе Комиссии.
Документ позволяет включать в Евразийский реестр промышленных товаров государств Евразийского экономического союза 258 товарных наименований, содержащих более семи тысяч промышленных товаров, на основании предоставления сертификата СТ-1.
"Правила СПТ определяют единый подход к регулированию вопроса определения и подтверждения страны происхождения товаров для госзакупок в тех государствах ЕАЭС, где установлены преференции для отечественных поставщиков или введены ограничения по иностранным товарам", — говорится в сообщении Комиссии.
Кроме того, они нацелены на повышение инвестиционной привлекательности и уровня локализации, расширение кооперационных связей между евразийскими производителями.