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https://uz.sputniknews.ru/20250207/uzbekistan-rossiya-podpisali-soglasheniya-o-privlechenii-trudovyx-migrantov-47880470.html
Узбекистан и Россия совершенствуют процесс оргнабора и профобучения трудовых мигрантов
Узбекистан и Россия совершенствуют процесс оргнабора и профобучения трудовых мигрантов
Sputnik Узбекистан
Российская сторона поддержала предложение о совершенствовании системы организованного набора и профессионального обучения граждан Узбекистана, намеревающихся работать в России.
2025-02-07T10:55+0500
2025-02-07T11:53+0500
трудовая миграция
россия
узбекистан
мид узбекистана
оргнабор
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Делегация Узбекистана 4-5 февраля посетила Москву и провела встречи в министерствах внутренних и иностранных дел, здравоохранения, экономического развития, науки и высшего образования, а также в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) и Правительстве Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МИД РУз. По информации ведомства, в повестке дня центральное место было отведено обсуждению вопросов сотрудничества в области трудовой миграции, а также решению проблем, с которыми сталкиваются граждане Узбекистана на территории России.По итогам встреч достигнуты договоренности о взаимодействии в указанных направлениях. В частности, российская сторона поддержала предложение о совершенствовании системы организованного набора и профессионального обучения граждан Узбекистана, намеревающихся работать в России.Участники согласились, что необходимо ускорить перенос на территорию Узбекистана процедуры получения разрешительных документов. В соответствии с указом президента России, выражена готовность и далее содействовать процессу легализации правового статуса узбекских граждан, создавать благоприятные условия для их временной трудовой деятельности в России по линии организованного набора.Кроме того, представители организации заверили, что приложат все усилия для предотвращения распространения в медиапространстве недостоверной и ангажированной информации о трудовых мигрантах в РФ.Вместе с тем в посольстве с участием ряда крупных российских компаний-работодателей был проведен форум, по итогам которого подписаны четыре соглашения об организованном привлечении более трех тысяч граждан Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20250206/agentstvo-migratsii-uzbekistan-orgnabor-rabota-rossiya-47864456.html
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трудовая миграция узбекистан россия мид
трудовая миграция узбекистан россия мид

Узбекистан и Россия совершенствуют процесс оргнабора и профобучения трудовых мигрантов

10:55 07.02.2025 (обновлено: 11:53 07.02.2025)
© Министерство иностранных дел УзбекистанаДелегация Узбекистана посетила Москву и провела встречи
Делегация Узбекистана посетила Москву и провела встречи - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2025
© Министерство иностранных дел Узбекистана
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Российская сторона поддержала предложение о совершенствовании системы организованного набора и профессионального обучения граждан Узбекистана, намеревающихся работать в России.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. Делегация Узбекистана 4-5 февраля посетила Москву и провела встречи в министерствах внутренних и иностранных дел, здравоохранения, экономического развития, науки и высшего образования, а также в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) и Правительстве Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МИД РУз.
По информации ведомства, в повестке дня центральное место было отведено обсуждению вопросов сотрудничества в области трудовой миграции, а также решению проблем, с которыми сталкиваются граждане Узбекистана на территории России.
По итогам встреч достигнуты договоренности о взаимодействии в указанных направлениях. В частности, российская сторона поддержала предложение о совершенствовании системы организованного набора и профессионального обучения граждан Узбекистана, намеревающихся работать в России.
© Министерство иностранных дел УзбекистанаДелегация Узбекистана посетила Москву и провела встречи
Делегация Узбекистана посетила Москву и провела встречи - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2025
Делегация Узбекистана посетила Москву и провела встречи
© Министерство иностранных дел Узбекистана
Участники согласились, что необходимо ускорить перенос на территорию Узбекистана процедуры получения разрешительных документов. В соответствии с указом президента России, выражена готовность и далее содействовать процессу легализации правового статуса узбекских граждан, создавать благоприятные условия для их временной трудовой деятельности в России по линии организованного набора.

"В этом контексте Роструд прорабатывает вопрос создания "Единого оператора" по организованному привлечению иностранных работников, а также разработки преференциальных условий, включая оплату патента за счет работодателя", — отметили в ведомстве.

Кроме того, представители организации заверили, что приложат все усилия для предотвращения распространения в медиапространстве недостоверной и ангажированной информации о трудовых мигрантах в РФ.
© Министерство иностранных дел УзбекистанаДелегация Узбекистана посетила Москву и провела встречи
Делегация Узбекистана посетила Москву и провела встречи - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2025
Делегация Узбекистана посетила Москву и провела встречи
© Министерство иностранных дел Узбекистана
Вместе с тем в посольстве с участием ряда крупных российских компаний-работодателей был проведен форум, по итогам которого подписаны четыре соглашения об организованном привлечении более трех тысяч граждан Узбекистана.
Заключены контракты с крупнейшими российскими работодателями - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.02.2025
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