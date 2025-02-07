https://uz.sputniknews.ru/20250207/v-tashkente-poyavyatsya-esche-26-kruglosutochnyx-gastronomicheskix-ulits-47883205.html

В Ташкенте появятся еще 26 круглосуточных гастрономических улиц

В Ташкенте появятся еще 26 круглосуточных гастрономических улиц

Sputnik Узбекистан

В частности недавно был одобрен проект по превращению дороги протяженностью 7,3 километра, проходящей через 17 улиц Алмазарского района в еще одну гастрономическую улицу.

2025-02-07T12:43+0500

2025-02-07T12:43+0500

2025-02-07T12:53+0500

туризм

гастрономический туризм

видеоселекторное совещание

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В столице Узбекистана Ташкенте может вырасти количество круглосуточных гастрономических улиц.Об этом говорилось на видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, посвященном проделанной в 2024 году работе и основным задачам на 2025 год по развитию сферы услуг, сообщил пресс-секретарь главы государства.В ходе мероприятия было отмечено, что в последние годы в республике большое внимание уделяется развитию ночной экономики. В частности, недавно был одобрен проект по превращению дороги протяженностью 7,3 километра, проходящей через 17 улиц Алмазарского района, в еще одну гастрономическую улицу. Согласно информации, озвученной на совещании, на этой улице будет создано 250 объектов розничной торговли и услуг, что позволит создать не менее 1 500 рабочих мест. Также на совещании было подчеркнуто мнение, с учетом пожеланий туристов, что столичные объекты туризма и сферы услуг должны работать и в ночное время.

https://uz.sputniknews.ru/20250130/tashkent-almazarskiy-rayon-turisticheskiye-ulitsy-47754797.html

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гастрономическая улица ташкент алмазарский район видеоселекторное совещание круглосуточная улица туризм