https://uz.sputniknews.ru/20250207/v-tashkente-poyavyatsya-esche-26-kruglosutochnyx-gastronomicheskix-ulits-47883205.html
В Ташкенте появятся еще 26 круглосуточных гастрономических улиц
В Ташкенте появятся еще 26 круглосуточных гастрономических улиц
Sputnik Узбекистан
В частности недавно был одобрен проект по превращению дороги протяженностью 7,3 километра, проходящей через 17 улиц Алмазарского района в еще одну гастрономическую улицу.
2025-02-07T12:43+0500
2025-02-07T12:43+0500
2025-02-07T12:53+0500
туризм
гастрономический туризм
видеоселекторное совещание
шавкат мирзиёев
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/07/47882908_0:23:1200:698_1920x0_80_0_0_5c9961312c4d1b5120a36944662d2c11.jpg
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В столице Узбекистана Ташкенте может вырасти количество круглосуточных гастрономических улиц.Об этом говорилось на видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, посвященном проделанной в 2024 году работе и основным задачам на 2025 год по развитию сферы услуг, сообщил пресс-секретарь главы государства.В ходе мероприятия было отмечено, что в последние годы в республике большое внимание уделяется развитию ночной экономики. В частности, недавно был одобрен проект по превращению дороги протяженностью 7,3 километра, проходящей через 17 улиц Алмазарского района, в еще одну гастрономическую улицу. Согласно информации, озвученной на совещании, на этой улице будет создано 250 объектов розничной торговли и услуг, что позволит создать не менее 1 500 рабочих мест. Также на совещании было подчеркнуто мнение, с учетом пожеланий туристов, что столичные объекты туризма и сферы услуг должны работать и в ночное время.
https://uz.sputniknews.ru/20250130/tashkent-almazarskiy-rayon-turisticheskiye-ulitsy-47754797.html
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гастрономическая улица ташкент алмазарский район видеоселекторное совещание круглосуточная улица туризм
гастрономическая улица ташкент алмазарский район видеоселекторное совещание круглосуточная улица туризм
В Ташкенте появятся еще 26 круглосуточных гастрономических улиц
12:43 07.02.2025 (обновлено: 12:53 07.02.2025)
В частности, недавно был одобрен проект по превращению дороги протяженностью 7,3 километра, проходящей через 17 улиц Алмазарского района, в еще одну гастрономическую улицу.
ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В столице Узбекистана Ташкенте может вырасти количество круглосуточных гастрономических улиц.
Об этом говорилось
на видеоселекторном совещании под председательством президента Шавката Мирзиёева, посвященном проделанной в 2024 году работе и основным задачам на 2025 год по развитию сферы услуг, сообщил пресс-секретарь главы государства.
В ходе мероприятия было отмечено, что в последние годы в республике большое внимание уделяется развитию ночной экономики.
В частности, недавно был одобрен проект по превращению дороги протяженностью 7,3 километра, проходящей через 17 улиц Алмазарского района, в еще одну гастрономическую улицу.
Согласно информации, озвученной на совещании, на этой улице будет создано 250 объектов розничной торговли и услуг, что позволит создать не менее 1 500 рабочих мест.
"Еще 26 улиц столицы можно превратить в оживленные улицы, увеличить количество торговых точек с круглосуточным режимом работы на 1 000", — отмечалось на совещании.
Также на совещании было подчеркнуто мнение, с учетом пожеланий туристов, что столичные объекты туризма и сферы услуг должны работать и в ночное время.