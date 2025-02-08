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https://uz.sputniknews.ru/20250208/glava-mid-uzbekistana-prinyal-kopii-veritelnyx-gramot-ot-novogo-posla-belarusi-47897737.html
Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот от нового посла Беларуси
Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот от нового посла Беларуси
Sputnik Узбекистан
В ходе встречи Бахтиёр Саидов и Александр Огородников обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества двух республик.
2025-02-08T17:58+0500
2025-02-08T18:07+0500
беларусь
узбекистан
посол
мид узбекистана
бахтиёр саидов
верительные грамоты
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников 8 февраля вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава МИД РУз. Бахтиёр Саидов.Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества двух республик.Также собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, развития межпарламентских контактов и активизации взаимодействия регионов двух стран.
https://uz.sputniknews.ru/20250115/uzbekistan-belarus-birjevaya-torgovlya-rost-47561331.html
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мид узбекистан верительные грамоты посол беларусь саидов огородников
мид узбекистан верительные грамоты посол беларусь саидов огородников

Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот от нового посла Беларуси

17:58 08.02.2025 (обновлено: 18:07 08.02.2025)
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовПосол Беларуси в Узбекистане вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана.
Посол Беларуси в Узбекистане вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2025
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
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В ходе встречи Бахтиёр Саидов и Александр Огородников обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества двух республик.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников 8 февраля вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава МИД РУз. Бахтиёр Саидов.
Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества двух республик.
"Поздравляем Александра Огородникова с назначением на должность чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Узбекистане. Принимая копии его верительных грамот в МИД, обсудили приоритетные направления нашего сотрудничества и планы на ближайшее будущее. Желаем господину Послу успехов в его новой дипломатической миссии в нашей стране", – говорится в сообщении главы внешнеполитического ведомства.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр СаидовПосол Беларуси в Узбекистане вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана.
Посол Беларуси в Узбекистане вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.02.2025
Посол Беларуси в Узбекистане вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана.
© Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов
Также собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, развития межпарламентских контактов и активизации взаимодействия регионов двух стран.
Московская биржа - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.01.2025
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