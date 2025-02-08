https://uz.sputniknews.ru/20250208/glava-mid-uzbekistana-prinyal-kopii-veritelnyx-gramot-ot-novogo-posla-belarusi-47897737.html

Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот от нового посла Беларуси

Глава МИД Узбекистана принял копии верительных грамот от нового посла Беларуси

Sputnik Узбекистан

В ходе встречи Бахтиёр Саидов и Александр Огородников обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества двух республик.

2025-02-08T17:58+0500

2025-02-08T17:58+0500

2025-02-08T18:07+0500

беларусь

узбекистан

посол

мид узбекистана

бахтиёр саидов

верительные грамоты

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Посол Беларуси в Узбекистане Александр Огородников 8 февраля вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Узбекистана. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава МИД РУз. Бахтиёр Саидов.Как отмечается, в ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества двух республик.Также собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшего укрепления торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества, развития межпарламентских контактов и активизации взаимодействия регионов двух стран.

https://uz.sputniknews.ru/20250115/uzbekistan-belarus-birjevaya-torgovlya-rost-47561331.html

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