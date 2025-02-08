https://uz.sputniknews.ru/20250208/rossiyskie-voennye-unichtojili-ukrainskuyu-razvedgruppu-bereg-dnepra-47896645.html
СВО: российские военные уничтожили украинскую разведгруппу на берегу Днепра
СВО: российские военные уничтожили украинскую разведгруппу на берегу Днепра
Sputnik Узбекистан
Разведывательная группа ВСУ из трех человек была уничтожена при попытке высадиться на одном из островов Днепра.
2025-02-08T16:50+0500
2025-02-08T16:50+0500
2025-02-08T16:52+0500
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Военные уничтожили на побережье одного из островов на Днепре украинскую разведгруппу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В октябре прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские подразделения контролируют все острова в дельте Днепра. По его словам, украинские боевики регулярно пытаются форсировать реку и закрепиться на островах, но все эти попытки обречены на провал.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России.Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://uz.sputniknews.ru/20250206/rossiya-botsy-kater-vsu-so-vzryvchatkoy-unichtojeniye-47873269.html
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разведывательная группа всу остров днепр мионобороны рф сво
разведывательная группа всу остров днепр мионобороны рф сво
СВО: российские военные уничтожили украинскую разведгруппу на берегу Днепра
16:50 08.02.2025 (обновлено: 16:52 08.02.2025)
Разведывательная группа ВСУ из трех человек была уничтожена при попытке высадиться на одном из островов Днепра.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Военные уничтожили на побережье одного из островов на Днепре украинскую разведгруппу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Разведывательная группа ВСУ в составе трех человек уничтожена при попытке высадки на одном из островов на Днепре", — сказал собеседник агентства.
В октябре прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские подразделения контролируют все острова в дельте Днепра. По его словам, украинские боевики регулярно пытаются форсировать реку и закрепиться на островах, но все эти попытки обречены на провал.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России.
Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.