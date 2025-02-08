https://uz.sputniknews.ru/20250208/rossiyskie-voennye-unichtojili-ukrainskuyu-razvedgruppu-bereg-dnepra-47896645.html

СВО: российские военные уничтожили украинскую разведгруппу на берегу Днепра

СВО: российские военные уничтожили украинскую разведгруппу на берегу Днепра

Sputnik Узбекистан

Разведывательная группа ВСУ из трех человек была уничтожена при попытке высадиться на одном из островов Днепра.

2025-02-08T16:50+0500

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Военные уничтожили на побережье одного из островов на Днепре украинскую разведгруппу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.В октябре прошлого года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что российские подразделения контролируют все острова в дельте Днепра. По его словам, украинские боевики регулярно пытаются форсировать реку и закрепиться на островах, но все эти попытки обречены на провал.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России.Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75% Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://uz.sputniknews.ru/20250206/rossiya-botsy-kater-vsu-so-vzryvchatkoy-unichtojeniye-47873269.html

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