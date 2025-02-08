Шавкат Мирзиёев поздравил участников симпозиума "Алишер Навои и Восточный Ренессанс"
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в торжественной церемонии, посвященной запуску новых мощностей и началу строительства очередных объектов энергетики.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент подчеркнул тот факт, что данный форум проводится в дни, когда в стране широко отмечается 584-летие со дня рождения поэта, и это еще больше повышает значимость события.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил участников IV международного симпозиума "Алишер Навои и Восточное Возрождение". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Искренне поздравляю вас с открытием IV Международного симпозиума "Алишер Навои и Восточный Ренессанс". Во всем мире из года в год возрастает авторитет этого форума, который проводится на древней земле Узбекистана, в расположенном в прекрасном оазисе Зарафшана молодом городе, носящем имя ярчайшего представителя эпохи Возрождения на Востоке, великого поэта и мыслителя Мир Алишера Навои. Это подтверждает и участие в симпозиуме многих известных ученых и исследователей из стран Азии, Африки, Европы и Америки", – говорится в тексте послания.
Отмечается, что особую значимость форуму придает то, что он пройдет в Навоийской области. Здесь нынешний год, когда отмечается 584-летие поэта, объявлен Годом Алишера Навои.
"Многогранная общественно-политическая, творческая, научно-просветительская деятельность, литературно-художественное наследие Алишера Навои, оставившего неизгладимый след в истории развития литературы и человеческой мысли, на протяжении веков притягивает внимание мировой общественности как воплощение высокого гуманизма, преданности Родине, справедливости и доброты. Следует отметить, что Мир Алишер Навои совершил настоящий духовный подвиг, в чрезвычайно сложных условиях решительно отстаивая национальные и общечеловеческие идеалы, заложив основы и всесторонне доказав неисчерпаемое богатство и красоту узбекского литературного языка", – говорится в поздравлении.
Подчеркнуто, что идеи и творчество великого поэта и мыслителя, призывавшего к укреплению мира и дружбы между народами, совместному построению лучшего будущего человечества, приобретают в нынешнее неспокойное время особую актуальность.
"Сегодня, в ходе формирования фундамента Третьего Ренессанса в Новом Узбекистане, мы воспринимаем произведения Алишера Навои как неиссякаемый источник силы, энергии и вдохновения. Глубокое изучение и популяризация этого уникального духовного богатства всегда будут в центре нашего внимания. Пользуясь случаем, выражаю большую признательность вам, дорогие друзья, всем деятелям науки и культуры, кто активно сотрудничает с нами в этом направлении", – говорится в тексте послания.
Президент также поблагодарил жителей и администрацию города Навои и области, которые тщательно подготовились к проведению международного симпозиума. А его участникам глава государства пожелал достижения новых высоких рубежей в научной и творческой деятельности и успешной работы форума.