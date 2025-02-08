https://uz.sputniknews.ru/20250208/shavkat-mirziyoev-pozdravil-simpozium-alisher-navoi-i-vostochnyy-renessans-47896222.html

Шавкат Мирзиёев поздравил участников симпозиума "Алишер Навои и Восточный Ренессанс"

Шавкат Мирзиёев поздравил участников симпозиума "Алишер Навои и Восточный Ренессанс"

Sputnik Узбекистан

Президент подчеркнул тот факт, что данный форум проводится в дни, когда в стране широко отмечается 584-летие со дня рождения поэта, и это еще больше повышает значимость события.

2025-02-08T15:58+0500

2025-02-08T15:58+0500

2025-02-08T15:58+0500

поэт

алишер навои

шавкат мирзиёев

послание

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил участников IV международного симпозиума "Алишер Навои и Восточное Возрождение". Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Отмечается, что особую значимость форуму придает то, что он пройдет в Навоийской области. Здесь нынешний год, когда отмечается 584-летие поэта, объявлен Годом Алишера Навои. Подчеркнуто, что идеи и творчество великого поэта и мыслителя, призывавшего к укреплению мира и дружбы между народами, совместному построению лучшего будущего человечества, приобретают в нынешнее неспокойное время особую актуальность.Президент также поблагодарил жителей и администрацию города Навои и области, которые тщательно подготовились к проведению международного симпозиума. А его участникам глава государства пожелал достижения новых высоких рубежей в научной и творческой деятельности и успешной работы форума.

https://uz.sputniknews.ru/20250120/uzbekistan-indiya-sotrudnichestvo-47622539.html

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