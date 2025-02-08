https://uz.sputniknews.ru/20250208/ushel-iz-jizni-akter-xusan-musaboev-47895074.html

Ушел из жизни актер Хусан Мусабоев

Ушел из жизни актер Хусан Мусабоев

Sputnik Узбекистан

Узбекский и советский актер театра и кино, режиссер, продюсер Хусан Мусабоев родился 10 июня 1954 года в Ташкенте.

2025-02-08T12:44+0500

2025-02-08T12:44+0500

2025-02-08T12:52+0500

актер

узбекистан

культура

смерть

искусство

орден "дустлик"

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Сегодня, 8 февраля, в возрасте 71 года скончался заслуженный артист Узбекистана, кавалер ордена "Дустлик" Хусан Мусабоев. Об этом сообщили в пресс-службе Творческого союза кинематографистов.Хусан Мусабоев родился 10 июня 1954 года в Ташкенте. В 1976 году окончил Ташкентский институт театрально-художественного искусства. Трудовую деятельность начал в 1971 году, он работал помощником режиссера в Узбекской телерадиокомпании.С 1976 по 1986 год был актером узбекского театра "Ёш гвардия". С 1986 по 1998 год работал актером и руководителем труппы Узбекского государственного театра сатиры.С 1998 по 2007 год он работал актером и ассистентом режиссера в Узбекской телерадиокомпании, в "Театре телевизионных миниатюр", а также режиссером высшей категории на телеканале "Узбекистан".Мусабоев был известен комедийными ролями. Актер играл в таких фильмах, как "Удивительный мечтатель", "Парень, не видевший базара", "Гранат", "Жизнь – это борьба", "Я –это я", "Вот так!", "Супер слуга", "Живи, жена!", "Я не обманывал, я шутил" и в других картинах.

https://uz.sputniknews.ru/20241228/bobomurod-xamdamov-tulkin-tadjiev--znamenitosti-ushedshie-iz-jizni-v-2024-godu-47349998.html

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