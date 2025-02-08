https://uz.sputniknews.ru/20250208/v-uzbekistane-poyavyatsya-bolee-70-pribrejnyx-zon-otdyxa-47893203.html

В Узбекистане создадут более 70 прибрежных зон отдыха – подробности

В Узбекистане создадут более 70 прибрежных зон отдыха – подробности

Sputnik Узбекистан

С 2025 года в регионах республики будет применяться новый подход к развитию сферы сервиса.

2025-02-08T10:11+0500

2025-02-08T10:11+0500

2025-02-08T10:16+0500

узбекистан

отдых

сфера услуг

шавкат мирзиёев

видеоселекторное совещание

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В 2025 году в Узбекистане планируют реализовать 1 156 драйверных проектов, на которые будет выделен 1 трлн сумов. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании с участием президента по вопросам развития сферы услуг в регионах.Было подчеркнуто, что с этого года в регионах республики будет применяться новый подход к развитию сферы сервиса.Также было объявлено, что в рамках этих инициатив совместно с предпринимателями планируется создать 72 прибрежные зоны для отдыха, организовать 154 туристические и гастрономические улицы с круглосуточным режимом работы, привести в современный вид 62 парка отдыха, а также построить 364 объекта придорожного сервиса и другие объекты сферы обслуживания.Речь также шла о дорожной инфраструктуре.В связи перед хокимами была поставлена ​​задача по улучшению инфраструктуры 50 межрайонных дорог.

https://uz.sputniknews.ru/20250207/v-tashkente-poyavyatsya-esche-26-kruglosutochnyx-gastronomicheskix-ulits-47883205.html

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