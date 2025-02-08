https://uz.sputniknews.ru/20250208/v-uzbekistane-poyavyatsya-bolee-70-pribrejnyx-zon-otdyxa-47893203.html
В Узбекистане создадут более 70 прибрежных зон отдыха – подробности
В Узбекистане создадут более 70 прибрежных зон отдыха – подробности
Sputnik Узбекистан
С 2025 года в регионах республики будет применяться новый подход к развитию сферы сервиса.
2025-02-08T10:11+0500
2025-02-08T10:11+0500
2025-02-08T10:16+0500
узбекистан
отдых
сфера услуг
шавкат мирзиёев
видеоселекторное совещание
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В 2025 году в Узбекистане планируют реализовать 1 156 драйверных проектов, на которые будет выделен 1 трлн сумов. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании с участием президента по вопросам развития сферы услуг в регионах.Было подчеркнуто, что с этого года в регионах республики будет применяться новый подход к развитию сферы сервиса.Также было объявлено, что в рамках этих инициатив совместно с предпринимателями планируется создать 72 прибрежные зоны для отдыха, организовать 154 туристические и гастрономические улицы с круглосуточным режимом работы, привести в современный вид 62 парка отдыха, а также построить 364 объекта придорожного сервиса и другие объекты сферы обслуживания.Речь также шла о дорожной инфраструктуре.В связи перед хокимами была поставлена задача по улучшению инфраструктуры 50 межрайонных дорог.
https://uz.sputniknews.ru/20250207/v-tashkente-poyavyatsya-esche-26-kruglosutochnyx-gastronomicheskix-ulits-47883205.html
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регион новый подход сфера сервиса зона отдыха туристическая улица прибрежная зона совещание президент
регион новый подход сфера сервиса зона отдыха туристическая улица прибрежная зона совещание президент
В Узбекистане создадут более 70 прибрежных зон отдыха – подробности
10:11 08.02.2025 (обновлено: 10:16 08.02.2025)
С 2025 года в регионах республики будет применяться новый подход к развитию сферы сервиса.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В 2025 году в Узбекистане планируют реализовать 1 156 драйверных проектов, на которые будет выделен 1 трлн сумов. Об этом говорилось на видеоселекторном совещании с участием президента по вопросам развития сферы услуг в регионах.
Было подчеркнуто, что с этого года в регионах республики будет применяться новый подход к развитию сферы сервиса.
"С этого года в регионах будет применяться новый подход к развитию сферы сервиса. Местными кенгашами утверждены 1 156 проектов-драйверов, для реализации которых будет выделен 1 триллион сумов", – говорится в сообщении пресс-служба главы государства.
Также было объявлено, что в рамках этих инициатив совместно с предпринимателями планируется создать 72 прибрежные зоны для отдыха, организовать 154 туристические и гастрономические улицы с круглосуточным режимом работы, привести в современный вид 62 парка отдыха, а также построить 364 объекта придорожного сервиса и другие объекты сферы обслуживания.
Речь также шла о дорожной инфраструктуре.
"Большое внимание уделяется автомагистралям и внутренним дорогам. Однако вопрос межрайонных дорог, которые дали бы серьезный импульс развитию сферы услуг, остается открытым, — отмечалось на совещании.
В связи перед хокимами была поставлена задача по улучшению инфраструктуры 50 межрайонных дорог.