Чем опасен переизбыток клетчатки
© Министерство сельского хозяйства республики УзбекистанФруктов и овощей станет больше
© Министерство сельского хозяйства республики Узбекистан
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Диетолог рекомендует аккуратнее относиться к питанию.
Фитобезоар – инородный комок волокон клетчатки в желудке или кишечнике может нести серьезную угрозу здоровью человека, вплоть до летального исхода, рассказала радио Sputnik кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.
По ее словам, формирование безоара часто бывает связано с чрезмерным потреблением фруктов и любых других вязких продуктов.
"Это могут быть любые фрукты, это может сдоба, свежий хлеб в большом количестве, пироги. Все, что имеет высокую вязкость. Подразумевается, что мы вроде бы на интуиции знаем, что нам надо. Но иногда мы не понимаем, что делаем, и переедаем тех же свежих фруктов. А организм не может справиться с таким количеством клетчатки", — пояснила специалист.
Инородный комок в желудочно-кишечном тракте можно удалить только хирургическим путем.
"Как правило, если мы говорим о верхних отделах желудочно-кишечного тракта, только о желудке, то фитобезоар может вызывать тяжесть, рвоту, головокружение, это может быть обморок и резкое падение артериального давления, боль в сердце и, по сути дела, реанимационное состояние. А если же фитобезоар опускается ниже и заполняет тонкую кишку, то это клиника острой кишечной непроходимости с болью, с вегетативными нарушениями. Все это чревато серьезными последствиями. Если вовремя не оказать помощь, может случиться фатальный исход. К сожалению, фитобезоар − это в любом случае операция, его нельзя достать эндоскопически", — рассказала Бережная.
Диетолог рекомендовала относиться к питанию аккуратнее.
"Всегда надо видеть, что ты ешь, и думать. Люди, у которых есть хронические заболевания ЖКТ, абсолютно четко знают, если они что-то съедят, что им не подходит, у них будет проблема, будет болеть, и они уже этого не делают. Люди здоровые, у которых ничего не болит, всегда думают: "со мной-то такого не случится", — подчеркнула она.
Если вы съедите большое количество яблок или хурмы, у вас заболит живот потому, что в организме нет такого столько ферментов, которые могли бы расщепить эти фруктовые кислоты в большом количестве, клетчатку и т. д, — предостерегла Бережная.
4 февраля, 22:05