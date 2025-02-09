Чем опасен переизбыток клетчатки

"Как правило, если мы говорим о верхних отделах желудочно-кишечного тракта, только о желудке, то фитобезоар может вызывать тяжесть, рвоту, головокружение, это может быть обморок и резкое падение артериального давления, боль в сердце и, по сути дела, реанимационное состояние. А если же фитобезоар опускается ниже и заполняет тонкую кишку, то это клиника острой кишечной непроходимости с болью, с вегетативными нарушениями. Все это чревато серьезными последствиями. Если вовремя не оказать помощь, может случиться фатальный исход. К сожалению, фитобезоар − это в любом случае операция, его нельзя достать эндоскопически", — рассказала Бережная.