Врач перечислила полезные свойства сухофруктов

"Сухофрукты — прекрасная замена привычным сладостям: конфетам, печенью и пирожным, они более щадящие для желудочно-кишечного тракта и помогают при заболеваниях нормализовать его работу. Сухофрукты выручают при запорах, так как содержание клетчатки обеспечивает влагопоглощающие и влагосвязывающие свойства. А еще в них содержатся антиоксиданты, защищающие организм от сердечно-сосудистых заболеваний и поднимающие иммунитет", — пояснила специалист.