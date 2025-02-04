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Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
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https://uz.sputniknews.ru/20250204/poleznye-svoystva-suxofruktov-47824369.html
Врач перечислила полезные свойства сухофруктов
Врач перечислила полезные свойства сухофруктов
Sputnik Узбекистан
Сушеные фрукты являются прекрасной альтернативой сладостям
2025-02-04T22:05+0500
2025-02-04T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
сухофрукты
здоровье
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Сухофрукты полезно употреблять при заболеваниях ЖКТ, запорах, а также в состоянии обезвоживания, сообщает РИА Новости со ссылкой на гастроэнтеролога Светлану Ильяшенко.Она добавила, что при сильном отравлении и обезвоживании компот из сухофруктов поможет организму восстановиться.Гастроэнтеролог также отметила, что сушеные фрукты богаты клетчаткой, фруктозой, калием, витаминами группы В, а также железом и кальцием.
https://uz.sputniknews.ru/20250203/kakie-yaytsa-poleznee--kurinye-ili-perepelinye-47795328.html
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врач сухофрукты польза
врач сухофрукты польза

Врач перечислила полезные свойства сухофруктов

22:05 04.02.2025
© Министерство сельского хозяйства Сухофрукты в упаковке
Сухофрукты в упаковке - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2025
© Министерство сельского хозяйства
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Сушеные фрукты являются прекрасной альтернативой сладостям.
Сухофрукты полезно употреблять при заболеваниях ЖКТ, запорах, а также в состоянии обезвоживания, сообщает РИА Новости со ссылкой на гастроэнтеролога Светлану Ильяшенко.
"Сухофрукты — прекрасная замена привычным сладостям: конфетам, печенью и пирожным, они более щадящие для желудочно-кишечного тракта и помогают при заболеваниях нормализовать его работу. Сухофрукты выручают при запорах, так как содержание клетчатки обеспечивает влагопоглощающие и влагосвязывающие свойства. А еще в них содержатся антиоксиданты, защищающие организм от сердечно-сосудистых заболеваний и поднимающие иммунитет", — пояснила специалист.
Она добавила, что при сильном отравлении и обезвоживании компот из сухофруктов поможет организму восстановиться.
Гастроэнтеролог также отметила, что сушеные фрукты богаты клетчаткой, фруктозой, калием, витаминами группы В, а также железом и кальцием.
Яичница - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2025
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