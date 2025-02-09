https://uz.sputniknews.ru/20250209/eaeu-sotrudnichestvo-plemennoye-jivotnovodstvo-47899898.html
ЕАЭС: страны союза обсудили приоритеты сотрудничества в племенном животноводстве
ЕАЭС: страны союза обсудили приоритеты сотрудничества в племенном животноводстве
Sputnik Узбекистан
В числе ключевых направлений — выработка механизма согласованных действий стран ЕАЭС и ЕЭК по обмену информацией о развитии племенного животноводства, в том числе с использованием интегрированной информационной системы Союза
2025-02-09T09:50+0500
2025-02-09T09:50+0500
2025-02-09T09:50+0500
еаэс
животноводство
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Перспективы сотрудничества в области племенного животноводства обсудили представители отраслевых министерств, научных организаций и бизнеса стран ЕАЭС на координационном совещании под председательством директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Наиры Карапетян. Об этом сообщает пресс-служба Комиссии.В числе ключевых направлений — выработка механизма согласованных действий стран ЕАЭС и Комиссии по обмену информацией о развитии племенного животноводства, в том числе с использованием интегрированной информационной системы Союза.Среди приоритетов также создание референтной популяции крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, уточнение перечня статистических показателей и форматов обмена сведениями между государствами-членами и ЕЭК в этой сфере, проведение совместных образовательных мероприятий для обмена опытом и наилучшими практиками племенного животноводства.
https://uz.sputniknews.ru/20250207/uchastie-stran-eaes-v-goszakupkax-7-tys-promtovarov-prodlili-do-kontsa-2025-goda--47891204.html
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еаэс животноводство сотрудничество
еаэс животноводство сотрудничество
ЕАЭС: страны союза обсудили приоритеты сотрудничества в племенном животноводстве
В числе ключевых направлений — выработка механизма согласованных действий стран ЕАЭС и ЕЭК по обмену информацией о развитии племенного животноводства, в том числе с использованием интегрированной информационной системы Союза.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik.
Перспективы сотрудничества в области племенного животноводства обсудили представители отраслевых министерств, научных организаций и бизнеса стран ЕАЭС на координационном совещании под председательством директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Наиры Карапетян. Об этом сообщает
пресс-служба Комиссии.
В числе ключевых направлений — выработка механизма согласованных действий стран ЕАЭС и Комиссии по обмену информацией о развитии племенного животноводства, в том числе с использованием интегрированной информационной системы Союза.
Среди приоритетов также создание референтной популяции крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, уточнение перечня статистических показателей и форматов обмена сведениями между государствами-членами и ЕЭК в этой сфере, проведение совместных образовательных мероприятий для обмена опытом и наилучшими практиками племенного животноводства.
"Реализация решений по этим направлениям позволит оптимизировать механизмы межгосударственного взаимодействия для дальнейшего внедрения в селекционно-племенную работу инновационных технологий, повышения генетического потенциала племенных сельскохозяйственных животных и развития торговли племенной продукцией государств-членов Союза", – отметила Наира Карапетян.