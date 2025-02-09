https://uz.sputniknews.ru/20250209/filial-kfu-djizak-testirovaniye-russkiy-yazyk-47901050.html
В филиале КФУ в Джизаке могут запустить систему выдачи сертификатов по русскому языку
В филиале КФУ в Джизаке могут запустить систему выдачи сертификатов по русскому языку
Sputnik Узбекистан
Сотрудники Агентства миграции Узбекистана провели переговоры с руководством Казанского федерального университета
2025-02-09T12:50+0500
2025-02-09T12:50+0500
2025-02-09T12:50+0500
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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. На базе филиала КФУ в Джизаке могут запустить систему выдачи сертификатов по русскому языку. Об этом шла речь в ходе переговоров сотрудников Агентства миграции при Кабмине РУз с руководством Казанского федерального университета, состоявшихся в Ташкенте.Стороны обсудили вопросы инфраструктурного развития филиала, включая строительство нового учебного корпуса и ремонт общежития.В связи с большим интересом граждан Узбекистана к трудоустройству на предприятиях Татарстана речь шла о создании центра подготовки и тестирования на знание русского языка, истории и законодательства России на базе филиала КФУ в Джизаке, а также подготовке дорожной карты реализации данного проекта для получения одобрения Правительства РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20250122/uzbekistan-ekzameny-trudoustroystvo-rossiya-47654533.html
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филиал кфу джизак запуск система выдача сертификатов русский язык
филиал кфу джизак запуск система выдача сертификатов русский язык
В филиале КФУ в Джизаке могут запустить систему выдачи сертификатов по русскому языку
Сотрудники Агентства миграции Узбекистана провели переговоры с руководством Казанского федерального университета.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik.
На базе филиала КФУ в Джизаке могут запустить систему выдачи сертификатов по русскому языку. Об этом шла речь в ходе переговоров
сотрудников Агентства миграции при Кабмине РУз с руководством Казанского федерального университета, состоявшихся в Ташкенте.
Стороны обсудили вопросы инфраструктурного развития филиала, включая строительство нового учебного корпуса и ремонт общежития.
В связи с большим интересом граждан Узбекистана к трудоустройству на предприятиях Татарстана речь шла о создании центра подготовки и тестирования на знание русского языка, истории и законодательства России на базе филиала КФУ в Джизаке, а также подготовке дорожной карты реализации данного проекта для получения одобрения Правительства РФ.
"Деятельность центра в Узбекистане значительно упростит процесс получения справок, необходимых для получения лицензии (патента) на работу в России, сократит расходы и избавит наших соотечественников от лишних хлопот", — говорится в сообщении.