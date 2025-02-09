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https://uz.sputniknews.ru/20250209/filial-kfu-djizak-testirovaniye-russkiy-yazyk-47901050.html
В филиале КФУ в Джизаке могут запустить систему выдачи сертификатов по русскому языку
В филиале КФУ в Джизаке могут запустить систему выдачи сертификатов по русскому языку
Sputnik Узбекистан
Сотрудники Агентства миграции Узбекистана провели переговоры с руководством Казанского федерального университета
2025-02-09T12:50+0500
2025-02-09T12:50+0500
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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. На базе филиала КФУ в Джизаке могут запустить систему выдачи сертификатов по русскому языку. Об этом шла речь в ходе переговоров сотрудников Агентства миграции при Кабмине РУз с руководством Казанского федерального университета, состоявшихся в Ташкенте.Стороны обсудили вопросы инфраструктурного развития филиала, включая строительство нового учебного корпуса и ремонт общежития.В связи с большим интересом граждан Узбекистана к трудоустройству на предприятиях Татарстана речь шла о создании центра подготовки и тестирования на знание русского языка, истории и законодательства России на базе филиала КФУ в Джизаке, а также подготовке дорожной карты реализации данного проекта для получения одобрения Правительства РФ.
https://uz.sputniknews.ru/20250122/uzbekistan-ekzameny-trudoustroystvo-rossiya-47654533.html
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филиал кфу джизак запуск система выдача сертификатов русский язык
филиал кфу джизак запуск система выдача сертификатов русский язык

В филиале КФУ в Джизаке могут запустить систему выдачи сертификатов по русскому языку

12:50 09.02.2025
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбучение мигрантов русскому языку
Обучение мигрантов русскому языку - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2025
© Sputnik / Илья Питалев
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Сотрудники Агентства миграции Узбекистана провели переговоры с руководством Казанского федерального университета.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. На базе филиала КФУ в Джизаке могут запустить систему выдачи сертификатов по русскому языку. Об этом шла речь в ходе переговоров сотрудников Агентства миграции при Кабмине РУз с руководством Казанского федерального университета, состоявшихся в Ташкенте.
Стороны обсудили вопросы инфраструктурного развития филиала, включая строительство нового учебного корпуса и ремонт общежития.
В связи с большим интересом граждан Узбекистана к трудоустройству на предприятиях Татарстана речь шла о создании центра подготовки и тестирования на знание русского языка, истории и законодательства России на базе филиала КФУ в Джизаке, а также подготовке дорожной карты реализации данного проекта для получения одобрения Правительства РФ.
"Деятельность центра в Узбекистане значительно упростит процесс получения справок, необходимых для получения лицензии (патента) на работу в России, сократит расходы и избавит наших соотечественников от лишних хлопот", — говорится в сообщении.
Как проходит экзамен для кандидатов на трудоустройство по заявкам российских работодателей в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.01.2025
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Где в Узбекистане можно сдать экзамены для трудоустройства в РФ — видео
22 января, 18:10
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