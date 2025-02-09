https://uz.sputniknews.ru/20250209/filial-kfu-djizak-testirovaniye-russkiy-yazyk-47901050.html

В филиале КФУ в Джизаке могут запустить систему выдачи сертификатов по русскому языку

В филиале КФУ в Джизаке могут запустить систему выдачи сертификатов по русскому языку

Sputnik Узбекистан

Сотрудники Агентства миграции Узбекистана провели переговоры с руководством Казанского федерального университета

2025-02-09T12:50+0500

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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. На базе филиала КФУ в Джизаке могут запустить систему выдачи сертификатов по русскому языку. Об этом шла речь в ходе переговоров сотрудников Агентства миграции при Кабмине РУз с руководством Казанского федерального университета, состоявшихся в Ташкенте.Стороны обсудили вопросы инфраструктурного развития филиала, включая строительство нового учебного корпуса и ремонт общежития.В связи с большим интересом граждан Узбекистана к трудоустройству на предприятиях Татарстана речь шла о создании центра подготовки и тестирования на знание русского языка, истории и законодательства России на базе филиала КФУ в Джизаке, а также подготовке дорожной карты реализации данного проекта для получения одобрения Правительства РФ.

https://uz.sputniknews.ru/20250122/uzbekistan-ekzameny-trudoustroystvo-rossiya-47654533.html

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