https://uz.sputniknews.ru/20250209/svo-rossiyskie-boytsy-osvobodili-orexovo-vasilevku-v-dnr-47903973.html
СВО: российские бойцы освободили Орехово-Васильевку в ДНР
СВО: российские бойцы освободили Орехово-Васильевку в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным наступательным действиям группировки войск "Юг"
2025-02-09T16:20+0500
2025-02-09T16:20+0500
2025-02-09T16:20+0500
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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Российская армия освободила Орехово-Василевку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Также Южная группировка нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики.В целом, бойцы группировки войск "Юг" за сутки в ДНР уничтожили до 180 военнослужащих противника, автомобиль и два орудия полевой артиллерии.
https://uz.sputniknews.ru/20250208/rossiyskie-voennye-unichtojili-ukrainskuyu-razvedgruppu-bereg-dnepra-47896645.html
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сво днр россия бойцы
СВО: российские бойцы освободили Орехово-Васильевку в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным наступательным действиям группировки войск "Юг".
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik
. Российская армия освободила Орехово-Василевку в ДНР, сообщает
Минобороны РФ.
"В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Юг" освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также Южная группировка нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики.
В целом, бойцы группировки войск "Юг" за сутки в ДНР уничтожили до 180 военнослужащих противника, автомобиль и два орудия полевой артиллерии.