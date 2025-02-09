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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250209/svo-rossiyskie-boytsy-osvobodili-orexovo-vasilevku-v-dnr-47903973.html
СВО: российские бойцы освободили Орехово-Васильевку в ДНР
СВО: российские бойцы освободили Орехово-Васильевку в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным наступательным действиям группировки войск "Юг"
2025-02-09T16:20+0500
2025-02-09T16:20+0500
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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Российская армия освободила Орехово-Василевку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Также Южная группировка нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики.В целом, бойцы группировки войск "Юг" за сутки в ДНР уничтожили до 180 военнослужащих противника, автомобиль и два орудия полевой артиллерии.
https://uz.sputniknews.ru/20250208/rossiyskie-voennye-unichtojili-ukrainskuyu-razvedgruppu-bereg-dnepra-47896645.html
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сво днр россия бойцы
сво днр россия бойцы

СВО: российские бойцы освободили Орехово-Васильевку в ДНР

16:20 09.02.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкНовые освобожденные территории в ДНР
Новые освобожденные территории в ДНР - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря решительным наступательным действиям группировки войск "Юг".
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Российская армия освободила Орехово-Василевку в ДНР, сообщает Минобороны РФ.
"В результате решительных наступательных действий подразделений группировки войск "Юг" освобожден населенный пункт Орехово-Василевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Также Южная группировка нанесла поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Зализнянское, Миньковка, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики.
В целом, бойцы группировки войск "Юг" за сутки в ДНР уничтожили до 180 военнослужащих противника, автомобиль и два орудия полевой артиллерии.
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