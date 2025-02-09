https://uz.sputniknews.ru/20250209/uzbekistan-kazaxstan-sotrudnichestvo-47903839.html

Сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном обсудили в Астане

Сотрудничество между Узбекистаном и Казахстаном обсудили в Астане

Sputnik Узбекистан

Речь шла о координации и продвижении позиций по вопросам, представляющим взаимный интерес, на многосторонних площадках. 09.02.2025, Sputnik Узбекистан

2025-02-09T15:10+0500

2025-02-09T15:10+0500

2025-02-09T15:10+0500

узбекистан

казахстан

сотрудничество

политика

оис

организация тюркских государств

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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. В Астане посол Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов и заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев обсудили важные аспекты двустороннего и многостороннего сотрудничества двух стран, сообщает ИА "Дунё".Они высоко оценили последовательное развитие двусторонних политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, обменялись мнениями по вопросам международного и регионального значения.“Обсуждались координация и продвижение позиций по вопросам, представляющим взаимный интерес, на таких многосторонних площадках, как Организация исламского сотрудничества, Организация тюркских государств, Организация экономического сотрудничества, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, форматов "Центральная Азия плюс", — говорится в сообщении.

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Sputnik Узбекистан

узбекистан, казахстан, сотрудничество, политика, оис, организация тюркских государств