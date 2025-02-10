https://uz.sputniknews.ru/20250210/kiberuniversitet-v-uzbekistane-vozglavil-shuxrat-kayumov-47907236.html

Киберуниверситет в Узбекистане возглавил Шухрат Каюмов — что о нем известно

Киберуниверситет в Узбекистане возглавил Шухрат Каюмов — что о нем известно

Sputnik Узбекистан

Вуз, созданный по постановлению Шавката Мирзиёева, будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, цифровой экономике и технологиям, робототехнике и разработке систем с искусственным интеллектом

2025-02-10T09:50+0500

2025-02-10T09:50+0500

2025-02-10T10:24+0500

узбекистан

ректор

назначение

вуз

общество

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Кабмин Узбекистана назначил ректором нового киберуниверситета Шухрата Каюмова, сообщает Минцифры. Он окончил Ташкентский государственный технический университет и Ташкентский государственный экономический университет, учился в вузах Японии и Германии.Напомним, что новый вуз, созданный 20 января по постановлению президента Шавката Мирзиёева, будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, цифровой экономике и технологиям, робототехнике и разработке систем с искусственным интеллектом.

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киберуниверситет узбекистан шухрат каюмов