https://uz.sputniknews.ru/20250210/kiberuniversitet-v-uzbekistane-vozglavil-shuxrat-kayumov-47907236.html
Киберуниверситет в Узбекистане возглавил Шухрат Каюмов — что о нем известно
Киберуниверситет в Узбекистане возглавил Шухрат Каюмов — что о нем известно
Sputnik Узбекистан
Вуз, созданный по постановлению Шавката Мирзиёева, будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, цифровой экономике и технологиям, робототехнике и разработке систем с искусственным интеллектом
2025-02-10T09:50+0500
2025-02-10T09:50+0500
2025-02-10T10:24+0500
узбекистан
ректор
назначение
вуз
общество
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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Кабмин Узбекистана назначил ректором нового киберуниверситета Шухрата Каюмова, сообщает Минцифры. Он окончил Ташкентский государственный технический университет и Ташкентский государственный экономический университет, учился в вузах Японии и Германии.Напомним, что новый вуз, созданный 20 января по постановлению президента Шавката Мирзиёева, будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, цифровой экономике и технологиям, робототехнике и разработке систем с искусственным интеллектом.
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киберуниверситет узбекистан шухрат каюмов
киберуниверситет узбекистан шухрат каюмов
Киберуниверситет в Узбекистане возглавил Шухрат Каюмов — что о нем известно
09:50 10.02.2025 (обновлено: 10:24 10.02.2025)
Вуз, созданный по постановлению Шавката Мирзиёева, будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, цифровой экономике и технологиям, робототехнике и разработке систем с искусственным интеллектом.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik.
Кабмин Узбекистана назначил ректором нового киберуниверситета Шухрата Каюмова, сообщает
Минцифры.
Он окончил Ташкентский государственный технический университет и Ташкентский государственный экономический университет, учился в вузах Японии и Германии.
Напомним, что новый вуз, созданный 20 января по постановлению президента Шавката Мирзиёева, будет готовить специалистов по информационной и кибербезопасности, цифровой экономике и технологиям, робототехнике и разработке систем с искусственным интеллектом.