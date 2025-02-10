https://uz.sputniknews.ru/20250210/malginov-pozdravleniye-tashkent-dipkorpus-47912897.html

Посол России поздравил узбекских коллег с Днем дипломатического работника

Посол России поздравил узбекских коллег с Днем дипломатического работника

Sputnik Узбекистан

Мальгинов: В условиях нынешней турбулентной международной обстановки дипломатическая служба имеет особое предназначение

2025-02-10T13:10+0500

2025-02-10T13:10+0500

2025-02-10T14:14+0500

посольство россии в узбекистане

олег мальгинов

поздравление

дипломаты

политика

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Посол России в Узбекистане Олег Мальгинов поздравил узбекских коллег с Днем дипломатического работника, который отмечают 10 февраля в России и загранучреждениях по всему миру. В своем поздравлении он процитировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о большой кампании в попытке подорвать репутацию России, обелить нацистов, размыть и уничтожить память об исторической правде, которая имеет серьезный расчет на то, что весь Запад сплотится вокруг этой идеи. “Мы не позволим этому случиться”, — подчеркнул Лавров.Мальгинов отметил, что Россия и Узбекистан последовательно развивают и укрепляют отношения стратегического партнерства и союзничества как суверенные независимые государства, имеющие общие исторические страницы прошлого и базирующиеся на принципах равенства и уважения интересов друг друга.Он также добавил, что государственный визит президента России Владимира Путина в Узбекистан в мае 2024-го определил вектор дальнейшего взаимовыгодного всеобъемлющего сотрудничества между двумя странами, дипломатическим отношениям между которыми скоро исполнится 33 года.В заключение Олег Мальгинов пожелал коллегам из ташкентского дипкорпуса здоровья, удачи и благополучия.

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