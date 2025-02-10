https://uz.sputniknews.ru/20250210/mejdunarodnaya-vystavka-evraziya-tegeran-47911563.html
Международная выставка "Евразия" пройдет в Тегеране — дата
Международная выставка "Евразия" пройдет в Тегеране — дата
Sputnik Узбекистан
Мероприятие призвано укрепить экономические отношения между странами Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и государствами Персидского залива
2025-02-10T12:01+0500
2025-02-10T12:01+0500
2025-02-10T12:01+0500
еаэс
иран
тегеран
выставка
евразия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44558854_0:0:3291:1851_1920x0_80_0_0_e929b93e5e8be50824cc888236cdf6fb.jpg
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. С 21 по 24 февраля 2025 года в столице Ирана Тегеране на площадке Центрального выставочного комплекса состоится III Международная выставка "Евразия", сообщает пресс-служба ЕЭК.В числе участников — министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак, а также другие руководители органов государственной власти, деловых ассоциаций и объединений, представители бизнеса и экспертного сообщества Ирана и стран ЕАЭС.“Приглашаем компании и организации из государств Союза, заинтересованные в сотрудничестве с иранскими партнерами, а также представителей экспертного сообщества и СМИ и принять участие в мероприятии”, — говорится в сообщении.Мероприятие пройдет при поддержке Евразийской экономической комиссии, Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана и Организации развития торговли Ирана. Для справки: в 2023 году выставку "Евразия" посетили порядка 14 тыс. человек.
тегеран
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1b/44558854_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_61e963d8591892a9ae9680913b648a5b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
евразия выставка тегеран евразийский экономический союз
евразия выставка тегеран евразийский экономический союз
Международная выставка "Евразия" пройдет в Тегеране — дата
Мероприятие призвано укрепить экономические отношения между странами Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и государствами Персидского залива.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik
. С 21 по 24 февраля 2025 года в столице Ирана Тегеране на площадке Центрального выставочного комплекса состоится III Международная выставка "Евразия", сообщает
пресс-служба ЕЭК.
“Выставка нацелена на укрепление экономических отношений между странами Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и государствами Персидского залива для содействия повышению эффективности сотрудничества в топливно-энергетическом, агропромышленном, машиностроительном, транспортно-логистическом комплексах, в области информационных технологий и в сфере туризма”, — говорится в сообщении.
В числе участников — министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак, а также другие руководители органов государственной власти, деловых ассоциаций и объединений, представители бизнеса и экспертного сообщества Ирана и стран ЕАЭС.
“Приглашаем компании и организации из государств Союза, заинтересованные в сотрудничестве с иранскими партнерами, а также представителей экспертного сообщества и СМИ и принять участие в мероприятии”, — говорится в сообщении.
Мероприятие пройдет при поддержке Евразийской экономической комиссии, Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана и Организации развития торговли Ирана.
Для справки: в 2023 году выставку "Евразия" посетили порядка 14 тыс. человек.