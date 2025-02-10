https://uz.sputniknews.ru/20250210/mejdunarodnaya-vystavka-evraziya-tegeran-47911563.html

Международная выставка "Евразия" пройдет в Тегеране — дата

Международная выставка "Евразия" пройдет в Тегеране — дата

Sputnik Узбекистан

Мероприятие призвано укрепить экономические отношения между странами Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и государствами Персидского залива

2025-02-10T12:01+0500

2025-02-10T12:01+0500

2025-02-10T12:01+0500

еаэс

иран

тегеран

выставка

евразия

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. С 21 по 24 февраля 2025 года в столице Ирана Тегеране на площадке Центрального выставочного комплекса состоится III Международная выставка "Евразия", сообщает пресс-служба ЕЭК.В числе участников — министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, министр промышленности, рудников и торговли Ирана Мохаммад Атабак, а также другие руководители органов государственной власти, деловых ассоциаций и объединений, представители бизнеса и экспертного сообщества Ирана и стран ЕАЭС.“Приглашаем компании и организации из государств Союза, заинтересованные в сотрудничестве с иранскими партнерами, а также представителей экспертного сообщества и СМИ и принять участие в мероприятии”, — говорится в сообщении.Мероприятие пройдет при поддержке Евразийской экономической комиссии, Министерства промышленности, рудников и торговли Ирана и Организации развития торговли Ирана. Для справки: в 2023 году выставку "Евразия" посетили порядка 14 тыс. человек.

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