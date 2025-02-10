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Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.08.2024
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Узбекистан является частью международной медиагруппы "Россия сегодня". Пресс-центр оказывает содействие в проведении мероприятий с участием СМИ: пресс-конференций, брифингов, круглых столов, видеомостов. Ташкент, ул. Тараса Шевченко, 21 А, оф. 508, +998712058228
https://uz.sputniknews.ru/20250210/press-tsentre-sputnik-novye-etapy-razvitiya-tashkentskogo-metro-47913272.html
В пресс-центре Sputnik обсудят новые этапы развития ташкентского метро
В пресс-центре Sputnik обсудят новые этапы развития ташкентского метро
Sputnik Узбекистан
Спикеры расскажут о проектах, которые планируются в столичном метрополитене в ближайшем будущем
2025-02-10T15:15+0500
2025-02-10T15:15+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
узбекистан
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 12 февраля в 13.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция: "Ташкентское метро: новые этапы развития”.Участники:Речь пойдет о развитии столичной подземки и новых проектах, которые планируют в ближайшем будущем. Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178,@alisherakimbaev,a.akimbaev@sputniknews.com,продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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ташкент метро развитие пресс-центр sputnik
ташкент метро развитие пресс-центр sputnik

В пресс-центре Sputnik обсудят новые этапы развития ташкентского метро

15:15 10.02.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Спикеры расскажут о проектах, которые планируются в столичном метрополитене в ближайшем будущем.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 12 февраля в 13.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция: "Ташкентское метро: новые этапы развития”.
Участники:
главный инженер ГУП "Ташкентский метрополитен" Мирхоким Мирхусанов;
начальник Чиланзарского электродепо ГУП "Ташкентский метрополитен" Рустам Шафиков;
начальник пресс-службы ГУП "Ташкентский метрополитен" Туйчи Мирзаев.
Речь пойдет о развитии столичной подземки и новых проектах, которые планируют в ближайшем будущем.
Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
+998971907178,
@alisherakimbaev,
a.akimbaev@sputniknews.com,
продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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