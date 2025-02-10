https://uz.sputniknews.ru/20250210/press-tsentre-sputnik-novye-etapy-razvitiya-tashkentskogo-metro-47913272.html

В пресс-центре Sputnik обсудят новые этапы развития ташкентского метро

В пресс-центре Sputnik обсудят новые этапы развития ташкентского метро

Sputnik Узбекистан

Спикеры расскажут о проектах, которые планируются в столичном метрополитене в ближайшем будущем

2025-02-10T15:15+0500

2025-02-10T15:15+0500

2025-02-10T15:15+0500

пресс-центр

пресс-конференция

пресс-центр

sputnik

узбекистан

ташкентский метрополитен

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 12 февраля в 13.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция: "Ташкентское метро: новые этапы развития”.Участники:Речь пойдет о развитии столичной подземки и новых проектах, которые планируют в ближайшем будущем. Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178,@alisherakimbaev,a.akimbaev@sputniknews.com,продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

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