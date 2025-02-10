https://uz.sputniknews.ru/20250210/press-tsentre-sputnik-novye-etapy-razvitiya-tashkentskogo-metro-47913272.html
В пресс-центре Sputnik обсудят новые этапы развития ташкентского метро
В пресс-центре Sputnik обсудят новые этапы развития ташкентского метро
Sputnik Узбекистан
Спикеры расскажут о проектах, которые планируются в столичном метрополитене в ближайшем будущем
2025-02-10T15:15+0500
2025-02-10T15:15+0500
2025-02-10T15:15+0500
пресс-центр
пресс-конференция
пресс-центр
sputnik
узбекистан
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 12 февраля в 13.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция: "Ташкентское метро: новые этапы развития”.Участники:Речь пойдет о развитии столичной подземки и новых проектах, которые планируют в ближайшем будущем. Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178,@alisherakimbaev,a.akimbaev@sputniknews.com,продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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ташкент метро развитие пресс-центр sputnik
ташкент метро развитие пресс-центр sputnik
В пресс-центре Sputnik обсудят новые этапы развития ташкентского метро
Спикеры расскажут о проектах, которые планируются в столичном метрополитене в ближайшем будущем.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 12 февраля в 13.00 (время ташкентское) пройдет пресс-конференция: "Ташкентское метро: новые этапы развития”.
главный инженер ГУП "Ташкентский метрополитен" Мирхоким Мирхусанов;
начальник Чиланзарского электродепо ГУП "Ташкентский метрополитен" Рустам Шафиков;
начальник пресс-службы ГУП "Ташкентский метрополитен" Туйчи Мирзаев.
Речь пойдет о развитии столичной подземки и новых проектах, которые планируют в ближайшем будущем.
Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com,
продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.