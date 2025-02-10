https://uz.sputniknews.ru/20250210/rossiya-voyska-prodvijeniye-spetsoperatsiya-47915083.html

СВО: Минобороны РФ рассказало о продвижении четырех группировок российских войск

СВО: Минобороны РФ рассказало о продвижении четырех группировок российских войск

Sputnik Узбекистан

Также российское военное ведомство проинформировало о потерях украинской армии за сутки.

2025-02-10T17:00+0500

2025-02-10T17:00+0500

2025-02-10T17:00+0500

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Четыре группировки российских войск улучшили позиции в зоне спецоперации, сообщает Минобороны РФ.Потери украинской армии за сутки составили:Также ликвидированы два склада боеприпасов.Бойцы Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции.Противник потерял:Силы группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника.Потери ВСУ составили:Подразделения группировки "Восток" также улучшили положение по переднему краю.Украинская армия потеряла:

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