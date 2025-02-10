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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20250210/rossiya-voyska-prodvijeniye-spetsoperatsiya-47915083.html
СВО: Минобороны РФ рассказало о продвижении четырех группировок российских войск
СВО: Минобороны РФ рассказало о продвижении четырех группировок российских войск
Sputnik Узбекистан
Также российское военное ведомство проинформировало о потерях украинской армии за сутки.
2025-02-10T17:00+0500
2025-02-10T17:00+0500
спецоперация россии по защите донбасса
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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Четыре группировки российских войск улучшили позиции в зоне спецоперации, сообщает Минобороны РФ.Потери украинской армии за сутки составили:Также ликвидированы два склада боеприпасов.Бойцы Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции.Противник потерял:Силы группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника.Потери ВСУ составили:Подразделения группировки "Восток" также улучшили положение по переднему краю.Украинская армия потеряла:
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сво минобороны рф
сво минобороны рф

СВО: Минобороны РФ рассказало о продвижении четырех группировок российских войск

17:00 10.02.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
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Также российское военное ведомство проинформировало о потерях украинской армии за сутки.
ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Четыре группировки российских войск улучшили позиции в зоне спецоперации, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной, горно-штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка, Новоплатоновка, Богуславка Харьковской области, Ямполь, Серебрянка и Звановка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Потери украинской армии за сутки составили:
примерно 190 человек убитыми и ранеными;
два танка;
две боевые бронемашины;
четыре автомобиля;
три орудия полевой артиллерии;
станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".
Также ликвидированы два склада боеприпасов.
Бойцы Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции.
"Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Миньковка, Северск, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики", — рассказали в Минобороны РФ.
Противник потерял:
около 160 солдат;
три боевые бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113;
два автомобиля.
Силы группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника.
"Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, двух егерских бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Надеждинка, Котлино, Ясеновое, Муравка, Успеновка, Димитров, Петровка, Гродовка, Песчаное и Удачное Донецкой Народной Республики", — указано в сводке.
Потери ВСУ составили:
примерно 525 военнослужащих;
три боевые бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М1117;
пять артиллерийских орудий;
шесть автомобилей;
американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Подразделения группировки "Восток" также улучшили положение по переднему краю.
"Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Времевка, Новоселка, Бурлацкое, Новополь, Скудное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области", — отметили в Минобороны.
Украинская армия потеряла:
около 125 человек;
американский бронетранспортер М113;
три автомобиля;
три орудия полевой артиллерии.
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