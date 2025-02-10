https://uz.sputniknews.ru/20250210/xarbin-2025-kakix-rezultatov-dobilis-uzbekskie-sportsmeny-47908883.html

Харбин 2025: каких результатов добились узбекские спортсмены

Харбин 2025: каких результатов добились узбекские спортсмены

Sputnik Узбекистан

Зимние Азиатские игры проходят с 7 по 14 февраля этого года в китайском Харбине. РУз участвует с максимальным количеством атлетов и видам дисциплин за всю историю узбекского спорта.

2025-02-10T11:00+0500

2025-02-10T11:00+0500

2025-02-10T11:00+0500

узбекистан

спорт

китай

харбин

азиатские игры

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Ряд спортсменов из Узбекистана завершили свое участие в зимних Азиатских играх 2025 года в Харбине, сообщает НОК.Представитель сборной республики по шорт-треку Даниил Ейбог в состязаниях на дистанцию 1 000 метров стал четвертым с показателем 1:27.705 мин. Этого результата оказалось недостаточно для выхода в полуфинал.Член сборной республики по конькобежному спорту Данила Семериков принял участие в беге на дистанцию 5 000 метров. Он закончил гонку на шестом месте с результатом 6:39.71 мин.В рамках зимних Азиатских игр состоялись соревнования по горнолыжному спорту среди мужчин.Также узбекские спортсмены завершили без наград соревнования по ски-альпинизму.Что касается выступлений узбекских горнолыжниц, то в слаломе Сабина Реджепова показала 15-й результат, Валерия Ковалёва — 17-й, Мария Морова — 23-й, а Ксению Григорьеву дисквалифицировали за ошибку на трассе во втором заезде.Напомним, что зимние Азиатские игры проходят с 7 по 14 февраля этого года в китайском Харбине. Разыгрывают 64 комплекта наград. РУз участвует с максимальным количеством атлетов и видов дисциплин за всю историю узбекского спорта.

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