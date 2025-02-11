https://uz.sputniknews.ru/20250211/ctroitelstvo-maloy-aes-uzbekistan-mejdunarodnyy-konsortsium-47928608.html
Cтроительство малой АЭС: Узбекистан создаст международный консорциум
Cтроительство малой АЭС: Узбекистан создаст международный консорциум
Sputnik Узбекистан
В мае 2024 года в Ташкенте был подписан первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности
2025-02-11T15:40+0500
2025-02-11T15:40+0500
2025-02-11T16:21+0500
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Для строительства атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Узбекистане будет создан международный консорциум. Об этом сообщил глава Узатома Азим Ахмедхаджаев в эфире телеканала "Узбекистан 24".В мае 2024-го в Ташкенте подписали первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт: шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Росатом выступит генеральным подрядчиком строительства станции, также привлекут местные компании. Выбранную площадку уже исследовали и подтвердили ее безопасность.Глава Узатома напомнил, что накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам развития атомной отрасли в республике особо отметил, что проект АСММ должен иметь международный характер с привлечением различных международных структур.Он также добавил, что в данном проекте будут использовать нестандартные подходы: "сухие градирни" венгерского или китайского производства для снижения водопотребления.Для справки: в сентябре прошлого года Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион Росатома) подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.
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строительство малая аэс узбекистан
строительство малая аэс узбекистан
Cтроительство малой АЭС: Узбекистан создаст международный консорциум
15:40 11.02.2025 (обновлено: 16:21 11.02.2025)
В мае 2024 года в Ташкенте подписали первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Для строительства атомной электростанции малой мощности (АСММ) в Узбекистане будет создан международный консорциум. Об этом сообщил глава Узатома Азим Ахмедхаджаев в эфире телеканала "Узбекистан 24".
В мае 2024-го в Ташкенте подписали первый в истории атомной энергетики экспортный контракт на строительство АЭС малой мощности. Проект предусматривает возведение в Джизакской области Узбекистана атомной электростанции по российскому проекту мощностью 330 МВт: шесть реакторов РИТМ-200Н мощностью 55 МВт каждый. Росатом выступит генеральным подрядчиком строительства станции, также привлекут местные компании. Выбранную площадку уже исследовали и подтвердили ее безопасность.
Глава Узатома напомнил, что накануне президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам развития атомной отрасли в республике особо отметил, что проект АСММ должен иметь международный характер с привлечением различных международных структур.
"В этом проекте будут применены не только российские технологии, но неядерные технологии из Китая, а также различное программное обеспечение и аппаратные комплексы из Европы. Тем самым мы сделаем международный консорциум, который позволит максимально эффективно и с наилучшими технологиями реализовать данный проект", — рассказал Ахмедхаджаев.
Он также добавил, что в данном проекте будут использовать нестандартные подходы: "сухие градирни" венгерского или китайского производства для снижения водопотребления.
Для справки: в сентябре прошлого года Узатом и "Атомстройэкспорт" (инжиниринговый дивизион Росатома) подписали протокол о начале работ на стройплощадке будущей станции. В начале 2026 года Узатом планирует получить разрешение на сооружение станции.