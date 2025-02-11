Гастроэнтеролог: Почему опасно отказываться от завтраков
"Отсутствие завтрака — это плохо, потому что организм за ночь потратил энергию. У нас есть такое понятие, как основной обмен, он включает дыхание, сердечно-сосудистую деятельность, синтез ферментов и так далее. Даже во сне организм энергию тратит. Учитывая, что вы ели, допустим, в восемь вечера, проснулись в семь утра, то по сути дела у вас почти 12 часов отсутствие энергии. Если вы не завтракаете, организм начинает тратить не жировую ткань, а мышечную ткань, это и сердце в том числе. Жировую он начинает накапливать, прятать дальше, возможность ее расщепления уменьшается. То есть это вот такой путь к ожирению", — пояснила специалист.
"Вы можете съесть больше, чем нужно, съесть больше углеводов, сладкого. При этом у людей, которые не завтракают, бывает очень много перекусов. Они постоянно перебиваются какими-то печеньками, конфетками, кофе. Замечали, молодые люди сейчас часто передвигаются с этими стаканами кофе с сиропами, с молоком, это бесконечное добавление энергии, потому что по сути дела энергии не хватило. Ты утром не позавтракал, не выспался, проспал и начинаешь искать дополнительные стимуляторы", — рассказала Бережная.