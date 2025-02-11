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Гастроэнтеролог: Почему опасно отказываться от завтраков
Гастроэнтеролог: Почему опасно отказываться от завтраков
Sputnik Узбекистан
Специалист рассказала о рисках, которые таит в себе систематический отказ от утреннего приема пищи
2025-02-11T22:06+0500
2025-02-11T22:06+0500
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Нет желания или времени полноценно позавтракать? Как это сказывается на здоровье, радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.По ее словам, организму после пробуждения требуется энергия, которую он не получает.Она предупредила, что отсутствие завтрака меняет оценку чувства голода.Она напомнила, что энергетики — это не энергия в чистом виде, а выбивание резервов организма, а выбивать особо нечего. В результате резко возникает слабость, сонливость, утомляемость и следующий прием пищи начинается уже с неполезных, быстрых углеводов, поскольку организм хочет получить быстрее свою энергию, что серьезно нарушает основной обмен.
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гастроэнтеролог завтраки отказ опасность
гастроэнтеролог завтраки отказ опасность

Гастроэнтеролог: Почему опасно отказываться от завтраков

22:06 11.02.2025
© iStock / BartekSzewczykМужчина и женщина завтракают
Мужчина и женщина завтракают - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2025
© iStock / BartekSzewczyk
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Нет желания или времени полноценно позавтракать? Как это сказывается на здоровье, радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.
По ее словам, организму после пробуждения требуется энергия, которую он не получает.

"Отсутствие завтрака — это плохо, потому что организм за ночь потратил энергию. У нас есть такое понятие, как основной обмен, он включает дыхание, сердечно-сосудистую деятельность, синтез ферментов и так далее. Даже во сне организм энергию тратит. Учитывая, что вы ели, допустим, в восемь вечера, проснулись в семь утра, то по сути дела у вас почти 12 часов отсутствие энергии. Если вы не завтракаете, организм начинает тратить не жировую ткань, а мышечную ткань, это и сердце в том числе. Жировую он начинает накапливать, прятать дальше, возможность ее расщепления уменьшается. То есть это вот такой путь к ожирению", — пояснила специалист.

Она предупредила, что отсутствие завтрака меняет оценку чувства голода.

"Вы можете съесть больше, чем нужно, съесть больше углеводов, сладкого. При этом у людей, которые не завтракают, бывает очень много перекусов. Они постоянно перебиваются какими-то печеньками, конфетками, кофе. Замечали, молодые люди сейчас часто передвигаются с этими стаканами кофе с сиропами, с молоком, это бесконечное добавление энергии, потому что по сути дела энергии не хватило. Ты утром не позавтракал, не выспался, проспал и начинаешь искать дополнительные стимуляторы", — рассказала Бережная.

Она напомнила, что энергетики — это не энергия в чистом виде, а выбивание резервов организма, а выбивать особо нечего. В результате резко возникает слабость, сонливость, утомляемость и следующий прием пищи начинается уже с неполезных, быстрых углеводов, поскольку организм хочет получить быстрее свою энергию, что серьезно нарушает основной обмен.
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