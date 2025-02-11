Гастроэнтеролог: Почему опасно отказываться от завтраков

"Отсутствие завтрака — это плохо, потому что организм за ночь потратил энергию. У нас есть такое понятие, как основной обмен, он включает дыхание, сердечно-сосудистую деятельность, синтез ферментов и так далее. Даже во сне организм энергию тратит. Учитывая, что вы ели, допустим, в восемь вечера, проснулись в семь утра, то по сути дела у вас почти 12 часов отсутствие энергии. Если вы не завтракаете, организм начинает тратить не жировую ткань, а мышечную ткань, это и сердце в том числе. Жировую он начинает накапливать, прятать дальше, возможность ее расщепления уменьшается. То есть это вот такой путь к ожирению", — пояснила специалист.