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Врач: Что делать метеозависимым
Врач: Что делать метеозависимым
Sputnik Узбекистан
Основа нормального самочувствия – грамотно подобранная базовая терапия
2025-02-10T22:03+0500
2025-02-10T22:03+0500
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Как пережить метеозависимым аномально высокое атмосферное давление или "барическую гору", рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.По его словам, самые распространенные жалобы пациентов — головная боль и скачки давления.Также, по его словам, не надо забывать принимать лекарства на регулярной основе и в правильной дозе.Он уверен, что основа нормального самочувствия — грамотно подобранная базовая терапия."Если у тебя грамотно подобранная терапия, никакая "барическая гора" тебя не накроет. А если у тебя неоптимальный контроль, просто есть фокусники, которые начинают сами себе лечение назначать, "как у соседа", таблеточку добавил, таблеточку убавил. А это, как детские качели, если ты их по ним все время лупишь ломом, они будут и болтаться туда-сюда. Если у человека не было проблем с давлением, а тут от этой "горы" они появились, значит, пора идти к врачу", — резюмировал специалист.
https://uz.sputniknews.ru/20250209/chem-opasen-pereizbytok-kletchatki-47899539.html
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врач терапия метеозависимость
врач терапия метеозависимость

Врач: Что делать метеозависимым

22:03 10.02.2025
© Sputnik / Бахром ХатамовГоловная боль
Головная боль - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
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Основа нормального самочувствия — грамотно подобранная базовая терапия.
Как пережить метеозависимым аномально высокое атмосферное давление или "барическую гору", рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.
По его словам, самые распространенные жалобы пациентов — головная боль и скачки давления.
"В такие дни надо поменьше соли трескать, чтобы воду не задерживать, потому что это влияет на давление. Не забывать пить воду, потому что водой в организме все-таки рулит соль, а вода просто за ней следует. Поэтому если ты накануне капустки или огурцов соленных переешь, давление может зашкалить. Ну и не трудоголить, потому что одно дело для молодого человека квартиру убрать и обед приготовить, а бабулька от этого начнет глаза закатывать. Поэтому рецепт очень простой: чувствуешь, что что-то такое происходит в природе, от чего тебе нехорошо, немножечко стоп-кран дерни и поленись в этот день", — отметил специалист.
Также, по его словам, не надо забывать принимать лекарства на регулярной основе и в правильной дозе.

"Головную боль терпеть не нужно, можно принять нестероидные, противовоспалительные препараты. Но если у человека есть проблемы с давлением, такие препараты я не очень советую, потому что это у людей с неотрегулированным давлением оно может еще подняться за счет того, что сужают почечные сосуды, а почки жить хотят и давление кидают вверх. Лучше — обычный парацетамол в нормальной дозе, в пересчете — 15 мг на 1 кг веса", — рекомендовал Хухрев.

Он уверен, что основа нормального самочувствия — грамотно подобранная базовая терапия.
"Если у тебя грамотно подобранная терапия, никакая "барическая гора" тебя не накроет. А если у тебя неоптимальный контроль, просто есть фокусники, которые начинают сами себе лечение назначать, "как у соседа", таблеточку добавил, таблеточку убавил. А это, как детские качели, если ты их по ним все время лупишь ломом, они будут и болтаться туда-сюда. Если у человека не было проблем с давлением, а тут от этой "горы" они появились, значит, пора идти к врачу", — резюмировал специалист.
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