https://uz.sputniknews.ru/20250210/chto-delat-meteozavisimym-47906561.html

Врач: Что делать метеозависимым

Врач: Что делать метеозависимым

Sputnik Узбекистан

Основа нормального самочувствия – грамотно подобранная базовая терапия

2025-02-10T22:03+0500

2025-02-10T22:03+0500

2025-02-10T22:03+0500

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Как пережить метеозависимым аномально высокое атмосферное давление или "барическую гору", рассказал радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.По его словам, самые распространенные жалобы пациентов — головная боль и скачки давления.Также, по его словам, не надо забывать принимать лекарства на регулярной основе и в правильной дозе.Он уверен, что основа нормального самочувствия — грамотно подобранная базовая терапия."Если у тебя грамотно подобранная терапия, никакая "барическая гора" тебя не накроет. А если у тебя неоптимальный контроль, просто есть фокусники, которые начинают сами себе лечение назначать, "как у соседа", таблеточку добавил, таблеточку убавил. А это, как детские качели, если ты их по ним все время лупишь ломом, они будут и болтаться туда-сюда. Если у человека не было проблем с давлением, а тут от этой "горы" они появились, значит, пора идти к врачу", — резюмировал специалист.

https://uz.sputniknews.ru/20250209/chem-opasen-pereizbytok-kletchatki-47899539.html

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