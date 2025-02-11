https://uz.sputniknews.ru/20250211/uzbekistan-kazaxstan-torgovlya-investitsii-47924490.html

Узбекистан и Казахстан укрепляют инвестиционное и торговое партнерство

Узбекистан и Казахстан укрепляют инвестиционное и торговое партнерство

Sputnik Узбекистан

Речь идет об отмене ограничительных мер во взаимной торговле, выделении квот на поставки сельхозпродукции, применении электронных систем сертификации происхождения товаров, модернизации пропускных пунктов

2025-02-11T12:10+0500

2025-02-11T12:10+0500

2025-02-11T12:10+0500

узбекистан

казахстан

ташкент

встреча

сотрудничество

торговля

инвестиции

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Узбекистан и Казахстан расширяют торговое и инвестиционное партнерство, сообщает пресс-служба МИПТ. Ключевые вопросы двустороннего сотрудничества обсудили в Ташкенте министр инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов, посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов, замминистра иностранных дел РК Алибек Куантыров и вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев. В фокусе внимания находилось расширение промышленной кооперации, логистики, а также создание условий для упрощения торговых процедур и увеличения объема поставок продукции на рынки двух стран. Особое внимание уделили механизмам привлечения инвестиций. Стороны определили задачи на ближайшую перспективу. В ходе переговоров также обсудили возможности активизации деятельности "Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" и процесс согласования программы по доведению товарооборота до $10 млрд. Делегация Казахстана посетила несколько производственных предприятий, ориентированных на выпуск высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции для поставок на внутренний и внешние рынки, сообщили в "Kazakh Invest".

узбекистан

казахстан

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