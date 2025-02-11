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https://uz.sputniknews.ru/20250211/uzbekistan-kazaxstan-torgovlya-investitsii-47924490.html
Узбекистан и Казахстан укрепляют инвестиционное и торговое партнерство
Узбекистан и Казахстан укрепляют инвестиционное и торговое партнерство
Sputnik Узбекистан
Речь идет об отмене ограничительных мер во взаимной торговле, выделении квот на поставки сельхозпродукции, применении электронных систем сертификации происхождения товаров, модернизации пропускных пунктов
2025-02-11T12:10+0500
2025-02-11T12:10+0500
узбекистан
казахстан
ташкент
встреча
сотрудничество
торговля
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Узбекистан и Казахстан расширяют торговое и инвестиционное партнерство, сообщает пресс-служба МИПТ. Ключевые вопросы двустороннего сотрудничества обсудили в Ташкенте министр инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов, посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов, замминистра иностранных дел РК Алибек Куантыров и вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев. В фокусе внимания находилось расширение промышленной кооперации, логистики, а также создание условий для упрощения торговых процедур и увеличения объема поставок продукции на рынки двух стран. Особое внимание уделили механизмам привлечения инвестиций. Стороны определили задачи на ближайшую перспективу. В ходе переговоров также обсудили возможности активизации деятельности "Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" и процесс согласования программы по доведению товарооборота до $10 млрд. Делегация Казахстана посетила несколько производственных предприятий, ориентированных на выпуск высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции для поставок на внутренний и внешние рынки, сообщили в "Kazakh Invest".
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узбекистан казахстан торговля инвестиции
узбекистан казахстан торговля инвестиции

Узбекистан и Казахстан укрепляют инвестиционное и торговое партнерство

12:10 11.02.2025
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики УзбекистанКазахстан и Узбекистан укрепляют инвестиционное и торговое партнерство
Казахстан и Узбекистан укрепляют инвестиционное и торговое партнерство - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2025
© Министерство инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан
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Речь идет об отмене ограничительных мер во взаимной торговле, выделении квот на поставки сельхозпродукции, применении электронных систем сертификации происхождения товаров, модернизации пропускных пунктов.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Узбекистан и Казахстан расширяют торговое и инвестиционное партнерство, сообщает пресс-служба МИПТ.
Ключевые вопросы двустороннего сотрудничества обсудили в Ташкенте министр инвестиций, промышленности и торговли РУз Лазиз Кудратов, посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов, замминистра иностранных дел РК Алибек Куантыров и вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев.
В фокусе внимания находилось расширение промышленной кооперации, логистики, а также создание условий для упрощения торговых процедур и увеличения объема поставок продукции на рынки двух стран. Особое внимание уделили механизмам привлечения инвестиций.
Стороны определили задачи на ближайшую перспективу.
"Речь идет об отмене ограничительных мер во взаимной торговле, выделении квот на поставки сельхозпродукции, применении электронных систем сертификации происхождения товаров, модернизации пропускных пунктов", — говорится в сообщении.
В ходе переговоров также обсудили возможности активизации деятельности "Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" и процесс согласования программы по доведению товарооборота до $10 млрд.
© “Kazakh Invest”Казахстан и Узбекистан укрепляют инвестиционное и торговое партнерство
Казахстан и Узбекистан укрепляют инвестиционное и торговое партнерство - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.02.2025
Казахстан и Узбекистан укрепляют инвестиционное и торговое партнерство
© “Kazakh Invest”
Делегация Казахстана посетила несколько производственных предприятий, ориентированных на выпуск высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции для поставок на внутренний и внешние рынки, сообщили в "Kazakh Invest".
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