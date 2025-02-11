https://uz.sputniknews.ru/20250211/uzbekistan-rossiya-trudovaya-migratsiya-sotrudnichestvo-47918912.html
Миграционные службы Узбекистана и России подписали соглашение
Миграционные службы Узбекистана и России подписали соглашение
Sputnik Узбекистан
Состоялись переговоры о сотрудничестве Северной столицы РФ и РУз в сфере трудовой миграции
2025-02-11T11:00+0500
2025-02-11T11:00+0500
2025-02-11T11:17+0500
трудовая миграция
общество
узбекистан
россия
санкт-петербург
сотрудничество
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/0b/47917767_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_db80999d5f3f673446f4f56d4aa090bc.jpg
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Агентство миграции при Кабмине Узбекистана и Ассоциация содействия международной трудовой миграции РФ подписали Соглашение о сотрудничестве при наборе и привлечении узбекских граждан для осуществления временной трудовой деятельности на территории России.Также в ходе переговоров с вице-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Княгининым стороны обсудили вопросы трудоустройства граждан Узбекистана, их социальной адаптации, а также проект "Электронная карта трудового мигранта", осуществляемый при поддержке правительства Северной столицы РФ.Кроме того, делегация Узбекистана посетила миграционный центр "Северный" в Санкт-Петербурге, где ознакомилась с условиями подачи документов для легализации на территории России иностранными гражданами.
узбекистан
россия
санкт-петербург
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/0b/47917767_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_16dd9a001c62ff1a5c3f9ee192641eb5.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
трудовая миграция узбекистан россия соглашение
трудовая миграция узбекистан россия соглашение
Миграционные службы Узбекистана и России подписали соглашение
11:00 11.02.2025 (обновлено: 11:17 11.02.2025)
Состоялись переговоры о сотрудничестве РУз и Северной столицы РФ в сфере трудовой миграции
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik
. Агентство миграции при Кабмине Узбекистана и Ассоциация содействия международной трудовой миграции РФ подписали
Соглашение о сотрудничестве при наборе и привлечении узбекских граждан для осуществления временной трудовой деятельности на территории России.
Также в ходе переговоров с вице-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Княгининым стороны обсудили вопросы трудоустройства граждан Узбекистана, их социальной адаптации, а также проект "Электронная карта трудового мигранта", осуществляемый при поддержке правительства Северной столицы РФ.
Кроме того, делегация Узбекистана посетила миграционный центр "Северный" в Санкт-Петербурге, где ознакомилась с условиями подачи документов для легализации на территории России иностранными гражданами.