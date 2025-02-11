https://uz.sputniknews.ru/20250211/uzbekistan-rossiya-trudovaya-migratsiya-sotrudnichestvo-47918912.html

Миграционные службы Узбекистана и России подписали соглашение

Миграционные службы Узбекистана и России подписали соглашение

Sputnik Узбекистан

Состоялись переговоры о сотрудничестве Северной столицы РФ и РУз в сфере трудовой миграции

2025-02-11T11:00+0500

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2025-02-11T11:17+0500

трудовая миграция

общество

узбекистан

россия

санкт-петербург

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. Агентство миграции при Кабмине Узбекистана и Ассоциация содействия международной трудовой миграции РФ подписали Соглашение о сотрудничестве при наборе и привлечении узбекских граждан для осуществления временной трудовой деятельности на территории России.Также в ходе переговоров с вице-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Княгининым стороны обсудили вопросы трудоустройства граждан Узбекистана, их социальной адаптации, а также проект "Электронная карта трудового мигранта", осуществляемый при поддержке правительства Северной столицы РФ.Кроме того, делегация Узбекистана посетила миграционный центр "Северный" в Санкт-Петербурге, где ознакомилась с условиями подачи документов для легализации на территории России иностранными гражданами.

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