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https://uz.sputniknews.ru/20250212/shavkat-mirziyoev-prinyal-rossiyskuyu-delegatsiyu-47932971.html
Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию — подробности
Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию — подробности
Sputnik Узбекистан
Узбекистан и Россия намерены сохранить динамику сотрудничества
2025-02-12T09:50+0500
2025-02-12T10:40+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
делегация
россия
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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Максимом Орешкиным, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. Орешкин передал главе республики приветствия и наилучшие пожелания президента России Владимира Путина. Стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита главы РФ в Узбекистан в мае прошлого года, и других контактов на высшем уровне в соответствии с утвержденной дорожной картой. Особое внимание уделили принятию комплексных мер по сохранению динамики развития торгово-экономического сотрудничества, поддержке проектов промышленной кооперации и электронной коммерции, расширению взаимодействия в области водного хозяйства, высшего образования и подготовки инженерных кадров, искусственного интеллекта, культурного обмена и спорта.
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шавкат мирзиёев россия делегация узбекистан сотрудничество
шавкат мирзиёев россия делегация узбекистан сотрудничество

Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию — подробности

09:50 12.02.2025 (обновлено: 10:40 12.02.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял делегацию России
Президент Узбекистана принял делегацию России - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Узбекистан и Россия намерены сохранить динамику сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Максимом Орешкиным, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял делегацию России
Президент Узбекистана принял делегацию России - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2025
Президент Узбекистана принял делегацию России
© Пресс-служба президента Узбекистана
Орешкин передал главе республики приветствия и наилучшие пожелания президента России Владимира Путина.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял делегацию России
Президент Узбекистана принял делегацию России - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2025
Президент Узбекистана принял делегацию России
© Пресс-служба президента Узбекистана
Стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита главы РФ в Узбекистан в мае прошлого года, и других контактов на высшем уровне в соответствии с утвержденной дорожной картой.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял делегацию России
Президент Узбекистана принял делегацию России - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.02.2025
Президент Узбекистана принял делегацию России
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание уделили принятию комплексных мер по сохранению динамики развития торгово-экономического сотрудничества, поддержке проектов промышленной кооперации и электронной коммерции, расширению взаимодействия в области водного хозяйства, высшего образования и подготовки инженерных кадров, искусственного интеллекта, культурного обмена и спорта.
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