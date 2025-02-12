https://uz.sputniknews.ru/20250212/shavkat-mirziyoev-prinyal-rossiyskuyu-delegatsiyu-47932971.html

Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию — подробности

Шавкат Мирзиёев принял российскую делегацию — подробности

Sputnik Узбекистан

Узбекистан и Россия намерены сохранить динамику сотрудничества

2025-02-12T09:50+0500

2025-02-12T09:50+0500

2025-02-12T10:40+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

делегация

россия

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ТАШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию во главе с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Максимом Орешкиным, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. Орешкин передал главе республики приветствия и наилучшие пожелания президента России Владимира Путина. Стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита главы РФ в Узбекистан в мае прошлого года, и других контактов на высшем уровне в соответствии с утвержденной дорожной картой. Особое внимание уделили принятию комплексных мер по сохранению динамики развития торгово-экономического сотрудничества, поддержке проектов промышленной кооперации и электронной коммерции, расширению взаимодействия в области водного хозяйства, высшего образования и подготовки инженерных кадров, искусственного интеллекта, культурного обмена и спорта.

россия

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