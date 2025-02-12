https://uz.sputniknews.ru/20250212/vrach-xalva-polza-protivopokazaniya-47933179.html
Лакомство не для всех: диетолог предупредила любителей халвы
Лакомство не для всех: диетолог предупредила любителей халвы
Sputnik Узбекистан
Концентрированная калорийность продукта, безусловно, влечет и ограничения
2025-02-12T22:03+0500
2025-02-12T22:03+0500
2025-02-12T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
десерт
здоровье
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В сравнении с другими десертами халва значительно выигрывает, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.По ее словам, все дело в полезном составе продукта.Вместе с тем концентрированная калорийность продукта, безусловно, влечет и ограничения, предупредила специалист.Также она добавила, что с осторожностью халву можно есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как это — тяжелый для переваривания продуктЕсли же нет ограничений по здоровью, халвой можно лакомиться каждый день, но в небольшом количестве.
https://uz.sputniknews.ru/20250211/pochemu-opasno-otkazyvatsya-ot-zavtrakov-47918341.html
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халва диетолог калорийность
халва диетолог калорийность
Лакомство не для всех: диетолог предупредила любителей халвы
Концентрированная калорийность продукта, безусловно, влечет и ограничения.
В сравнении с другими десертами халва значительно выигрывает, рассказала
радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, все дело в полезном составе продукта.
"Халву, как правило, делают из орехов или семечек. Это продукты, которые сами по себе являются полезными для организма, невзирая на то, что они очень калорийные. А калорийность идет за счет сахара и жира. Но жир там тоже полезный, это ненасыщенные жирные кислоты — Омега-6, Омега-9. В халве есть витамины В и Е, там много магния и калия", — рассказала Елена Соломатина.
Вместе с тем концентрированная калорийность продукта, безусловно, влечет и ограничения, предупредила специалист.
"Халва — десерт не для всех. Не рекомендую ее людям с сахарным диабетом, особенно декомпенсированным, ну и с компенсированным тоже. Конечно, халву не стоит есть тем, у кого лишний вес. Орехи, входящие ее в состав, к тому же сильный аллерген", — сказала Соломатина.
Также она добавила, что с осторожностью халву можно есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как это — тяжелый для переваривания продукт
Если же нет ограничений по здоровью, халвой можно лакомиться каждый день, но в небольшом количестве.
"Халву можно есть только после еды, это — десерт. Халвой нельзя заменять пищу, это никоим образом не перекус. Положите буквально несколько крупинок на язык и рассасывайте, в таком количестве никакого вреда не будет", — пояснила Елена Соломатина.