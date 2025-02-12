https://uz.sputniknews.ru/20250212/vrach-xalva-polza-protivopokazaniya-47933179.html

Лакомство не для всех: диетолог предупредила любителей халвы

Лакомство не для всех: диетолог предупредила любителей халвы

Sputnik Узбекистан

Концентрированная калорийность продукта, безусловно, влечет и ограничения

2025-02-12T22:03+0500

2025-02-12T22:03+0500

2025-02-12T22:03+0500

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мнение эксперта

десерт

здоровье

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В сравнении с другими десертами халва значительно выигрывает, рассказала радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.По ее словам, все дело в полезном составе продукта.Вместе с тем концентрированная калорийность продукта, безусловно, влечет и ограничения, предупредила специалист.Также она добавила, что с осторожностью халву можно есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, так как это — тяжелый для переваривания продуктЕсли же нет ограничений по здоровью, халвой можно лакомиться каждый день, но в небольшом количестве.

https://uz.sputniknews.ru/20250211/pochemu-opasno-otkazyvatsya-ot-zavtrakov-47918341.html

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халва диетолог калорийность