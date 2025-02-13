https://uz.sputniknews.ru/20250213/kak-vybor-obuvi-vliyaet-na-sosudy-47947794.html
Как выбор обуви влияет на сосуды — врач
Как выбор обуви влияет на сосуды — врач
Sputnik Узбекистан
Здоровье сосудов ног во многом зависит от правильной обуви. 13.02.2025, Sputnik Узбекистан
2025-02-13T22:05+0500
2025-02-13T22:05+0500
2025-02-13T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
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здоровье
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Выбор обуви играет ключевую роль в поддержании здоровья сосудов: обувь должна плотно держать ногу, но не сдавливать ее, иначе может нарушиться микроциркуляция крови, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-флеболога Елену Смирнову."К сожалению, мы порой пренебрегаем этими простыми правилами и не придаем должного значения этой проблеме", — сказала Смирнова.Важно учитывать, что в течение дня ноги могут отекать, особенно если человек подолгу стоит или ходит, что может усугубиться, если обувь окажется слишком тесной. Это сдавление мягких тканей нарушает кровообращение и может привести к неприятным последствиям, предупредила специалист.
https://uz.sputniknews.ru/20250212/vrach-xalva-polza-protivopokazaniya-47933179.html
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мнение эксперта, обувь, здоровье
мнение эксперта, обувь, здоровье
Как выбор обуви влияет на сосуды — врач
Здоровье сосудов ног во многом зависит от правильной обуви.
Выбор обуви играет ключевую роль в поддержании здоровья сосудов: обувь должна плотно держать ногу, но не сдавливать ее, иначе может нарушиться микроциркуляция крови, сообщает
РИА Новости со ссылкой на врача-флеболога Елену Смирнову.
"К сожалению, мы порой пренебрегаем этими простыми правилами и не придаем должного значения этой проблеме", — сказала Смирнова.
Важно учитывать, что в течение дня ноги могут отекать, особенно если человек подолгу стоит или ходит, что может усугубиться, если обувь окажется слишком тесной. Это сдавление мягких тканей нарушает кровообращение и может привести к неприятным последствиям, предупредила специалист.
"Если ваша профессия связана с длительными статическими нагрузками и вы весь день на ногах, следует отдавать предпочтение моделям со шнурками, чтобы их можно было отрегулировать в конце дня, если ноги отекут", — рекомендовала флеболог.