https://uz.sputniknews.ru/20250213/kak-vybor-obuvi-vliyaet-na-sosudy-47947794.html

Как выбор обуви влияет на сосуды — врач

Как выбор обуви влияет на сосуды — врач

Sputnik Узбекистан

Здоровье сосудов ног во многом зависит от правильной обуви. 13.02.2025, Sputnik Узбекистан

2025-02-13T22:05+0500

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2025-02-13T22:05+0500

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мнение эксперта

обувь

здоровье

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Выбор обуви играет ключевую роль в поддержании здоровья сосудов: обувь должна плотно держать ногу, но не сдавливать ее, иначе может нарушиться микроциркуляция крови, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-флеболога Елену Смирнову."К сожалению, мы порой пренебрегаем этими простыми правилами и не придаем должного значения этой проблеме", — сказала Смирнова.Важно учитывать, что в течение дня ноги могут отекать, особенно если человек подолгу стоит или ходит, что может усугубиться, если обувь окажется слишком тесной. Это сдавление мягких тканей нарушает кровообращение и может привести к неприятным последствиям, предупредила специалист.

https://uz.sputniknews.ru/20250212/vrach-xalva-polza-protivopokazaniya-47933179.html

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мнение эксперта, обувь, здоровье