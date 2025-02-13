https://uz.sputniknews.ru/20250213/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-kinoproizvodstvo-47948437.html
Узбекистан и Россия будут сотрудничать в сфере кинопроизводства
Узбекистан и Россия будут сотрудничать в сфере кинопроизводства
Sputnik Узбекистан
Глава республики утвердил соответствующее соглашение
2025-02-13T13:20+0500
2025-02-13T13:20+0500
2025-02-13T13:20+0500
узбекистан
россия
кино
сотрудничество
культура
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым утвердил межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, сообщает Минюст РУз.Соглашение подписали 27 мая 2024 года в Ташкенте в рамках визита в Узбекистан президента России Владимира Путина.В соответствии с постановлением, министерство культуры Узбекистана определено уполномоченным органом, ответственным за реализацию данного международного соглашения.
https://uz.sputniknews.ru/20250206/uzbekistan-assotsiatsiya-kinematografistov-yevraziya-47863090.html
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узбекистан россия сотрудничество кинопроизводство
узбекистан россия сотрудничество кинопроизводство
Узбекистан и Россия будут сотрудничать в сфере кинопроизводства
Глава республики утвердил соответствующее соглашение.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым утвердил межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, сообщает
Минюст РУз.
"Согласно постановлению, утверждено соглашение между правительствами Узбекистана и Российской Федерации о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства", — говорится в сообщении.
Соглашение подписали 27 мая 2024 года в Ташкенте в рамках визита в Узбекистан президента России Владимира Путина.
В соответствии с постановлением, министерство культуры Узбекистана определено уполномоченным органом, ответственным за реализацию данного международного соглашения.
"Кабинету министров Узбекистана и руководителям соответствующих министерств и ведомств обеспечить контроль за реализацией положений настоящего международного договора после его вступления в силу в установленном порядке", — говорится в сообщении.