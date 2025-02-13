https://uz.sputniknews.ru/20250213/uzbekistan-rossiya-sotrudnichestvo-kinoproizvodstvo-47948437.html

Узбекистан и Россия будут сотрудничать в сфере кинопроизводства

Узбекистан и Россия будут сотрудничать в сфере кинопроизводства

Sputnik Узбекистан

Глава республики утвердил соответствующее соглашение

2025-02-13T13:20+0500

2025-02-13T13:20+0500

2025-02-13T13:20+0500

узбекистан

россия

кино

сотрудничество

культура

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым утвердил межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в области совместного кинопроизводства, сообщает Минюст РУз.Соглашение подписали 27 мая 2024 года в Ташкенте в рамках визита в Узбекистан президента России Владимира Путина.В соответствии с постановлением, министерство культуры Узбекистана определено уполномоченным органом, ответственным за реализацию данного международного соглашения.

https://uz.sputniknews.ru/20250206/uzbekistan-assotsiatsiya-kinematografistov-yevraziya-47863090.html

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