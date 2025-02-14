https://uz.sputniknews.ru/20250214/jurnalist-i-professionalnaya-etika-v-uzgumya-v-tashkente-proydet-sputnikpro-47953109.html
Журналист и профессиональная этика: в УзГУМЯ в Ташкенте пройдет SputnikPRO
Журналист и профессиональная этика: в УзГУМЯ в Ташкенте пройдет SputnikPRO
Sputnik Узбекистан
Участники проекта узнают, что такое Кодекс профессиональной этики, для чего он нужен и какие этические направления прописаны в Кодексе профессиональной этики журналистов в Узбекистане.
2025-02-14T10:55+0500
2025-02-14T10:55+0500
2025-02-14T11:03+0500
sputnikpro
студенты
ташкент
проект
узбекский государственный университет мировых языков
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Узбекском государственном университете мировых языков в Ташкенте пройдет SputnikPRO, посвященный профессиональной этике журналиста.Студенты факультета международной журналистики узнают: Спикером выступит старший редактор Sputnik Узбекистан Мария Красовская. Мероприятие состоится 19 февраля в 10.00 в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ, аудитория № 127. (Адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, дом 8).Записаться для участия можно по следующим контактам:продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев, телефон: +99897-190-71-78,T️еlegram: @alisherakimbaev,электронная почта: a.akimbaev@sputniknews.com.Для справки: SputnikPro — это образовательный проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей.
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проект кодекс профессиональной этики журналисты узбекистан студенты узгумя
проект кодекс профессиональной этики журналисты узбекистан студенты узгумя
Журналист и профессиональная этика: в УзГУМЯ в Ташкенте пройдет SputnikPRO
10:55 14.02.2025 (обновлено: 11:03 14.02.2025)
Участники проекта узнают, что такое Кодекс профессиональной этики, для чего он нужен и какие этические направления прописаны в Кодексе профессиональной этики журналистов в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Узбекском государственном университете мировых языков в Ташкенте пройдет SputnikPRO, посвященный профессиональной этике журналиста.
Студенты факультета международной журналистики узнают:
что такое Кодекс профессиональной этики;
зачем он нужен журналистам;
какие этические направления прописаны в Кодексе профессиональной этики журналистов в РУз.
Спикером выступит старший редактор Sputnik Узбекистан Мария Красовская.
Мероприятие состоится 19 февраля в 10.00 в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ, аудитория № 127. (Адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, дом 8).
Записаться для участия можно по следующим контактам:
продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев,
телефон: +99897-190-71-78,
T️еlegram: @alisherakimbaev,
электронная почта: a.akimbaev@sputniknews.com.
Для справки: SputnikPro — это образовательный проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей.