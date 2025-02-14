https://uz.sputniknews.ru/20250214/jurnalist-i-professionalnaya-etika-v-uzgumya-v-tashkente-proydet-sputnikpro-47953109.html

Журналист и профессиональная этика: в УзГУМЯ в Ташкенте пройдет SputnikPRO

Журналист и профессиональная этика: в УзГУМЯ в Ташкенте пройдет SputnikPRO

Sputnik Узбекистан

Участники проекта узнают, что такое Кодекс профессиональной этики, для чего он нужен и какие этические направления прописаны в Кодексе профессиональной этики журналистов в Узбекистане.

2025-02-14T10:55+0500

2025-02-14T10:55+0500

2025-02-14T11:03+0500

sputnikpro

студенты

ташкент

проект

узбекский государственный университет мировых языков

узбекистан

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/0d/47955935_0:209:2895:1837_1920x0_80_0_0_cadba8d6ddedf53b2cd955559743cf7f.jpg

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В Узбекском государственном университете мировых языков в Ташкенте пройдет SputnikPRO, посвященный профессиональной этике журналиста.Студенты факультета международной журналистики узнают: Спикером выступит старший редактор Sputnik Узбекистан Мария Красовская. Мероприятие состоится 19 февраля в 10.00 в здании факультета международной журналистики УзГУМЯ, аудитория № 127. (Адрес: г. Ташкент, ул. Лутфий, дом 8).Записаться для участия можно по следующим контактам:продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев, телефон: +99897-190-71-78,T️еlegram: @alisherakimbaev,электронная почта: a.akimbaev@sputniknews.com.Для справки: SputnikPro — это образовательный проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей.

ташкент

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

проект кодекс профессиональной этики журналисты узбекистан студенты узгумя