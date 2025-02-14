Узбекистан и Приморский край планируют развивать молодежные обмены и туризм
16:03 14.02.2025 (обновлено: 16:13 14.02.2025)
© UNWTOТуристический комплекс "Silk Road Samarkand" в Самарканде.
© UNWTO
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Власти Узбекистана и Приморского края России планируют развивать сотрудничество в сфере туризма и образования. Об этом сообщил Генеральный консул республики во Владивостоке Юсуп Кабулжанов в своем Telegram-канале.
"Приморье и Республика Узбекистан планируют развивать сотрудничество в сфере туризма, образования и молодежных обменов", – написал Кабулжанов.
Соответствующие договоренности были достигнуты во время рабочей встречи во Владивостоке заместителя председателя правительства и министра образования Приморского края Эльвиры Шамоновой с первым заместителем председателя комитета по туризму Узбекистана Джамшидом Абдусаламовым.
В частности, стороны обсудили возможности организации перекрестного детского отдыха в Приморском крае и Узбекистане, знакомства с культурой и историей дружественного государства, патриотического воспитания.
"У нас есть Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи “Сириус. Приморье”. Деятельность ведётся по разным направлениям: искусство, спорт, наука. Приезжают дети из всего края и в течение недели проходят углубленные курсы, которые позволяют им “подняться” над обычной учебной программой. Нам хотелось бы разработать здесь совместные проекты с Республикой Узбекистан, чтобы ребята вместе занимались научно-исследовательской деятельностью, творчеством", – отметила Эльвира Шамонова.
В ходе встречи Абдусаламов напомнил, что в 2024 году правительство Узбекистана установило для студентов российских вузов возмещение расходов до 20% на проживание и посещение объектов культурного наследия на территории республики. Кроме того, туроператоры, работающие в сегменте молодежного туризма, получили возможность вернуть порядка 12% НДС.
Он также обозначил готовность к сотрудничеству в сфере молодежных обменов.
"Мы предлагаем провести ознакомительные туры, в первую очередь, для детей, школьников, учащихся вузов. В прошлом году нашим Правительством принято постановление, согласно которому для студентов российских вузов идет возмещение расходов в размере до 20% на проживание и посещение объектов культурного наследия на территории Республики Узбекистан. Это на 20% удешевляет тур. Плюс туроператоры, которые работают в этом направлении, получили возможность возврата НДС – это ещё порядка 12%. То есть мы говорим уже о 30%. Мы, со своей стороны, как комитет по туризму, тоже готовы оказать административную поддержку в случае организованных туров", – заявил Джамшид Абдусаламов
Кабулжанов добавил, что во Владивостоке в рамках "Года туризма Узбекистана в России" узбекистанская делегация представила туристический потенциал республики в ходе матча КХЛ "Адмирал"–"Автомобилист". Почти шесть тысяч зрителей матча у входа на "Фетисов Арену" могли угоститься специально приготовленным пловом, поучаствовать в розыгрыше призов и путевок в туристические центры Узбекистана.
По итогам 2024 года, число зарубежных туристов, посетивших Узбекистан, выросло в полтора раза до 10,2 миллиона человек. При этом число туристов из России увеличилось на 20%, до 870 тысяч человек, в 2025 году планируется превысить отметку в 1 миллион гостей из РФ. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран - Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.