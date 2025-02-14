https://uz.sputniknews.ru/20250214/uzbekistan-primore-planiruyut-razvivat-molodejnye-obmeny-turizm-47964636.html

Узбекистан и Приморский край планируют развивать молодежные обмены и туризм

Узбекистан и Приморский край планируют развивать молодежные обмены и туризм

Sputnik Узбекистан

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Власти Узбекистана и Приморского края России планируют развивать сотрудничество в сфере туризма и образования. Об этом сообщил... 14.02.2025, Sputnik Узбекистан

2025-02-14T16:03+0500

2025-02-14T16:03+0500

2025-02-14T16:13+0500

туризм

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Власти Узбекистана и Приморского края России планируют развивать сотрудничество в сфере туризма и образования. Об этом сообщил Генеральный консул республики во Владивостоке Юсуп Кабулжанов в своем Telegram-канале.Соответствующие договоренности были достигнуты во время рабочей встречи во Владивостоке заместителя председателя правительства и министра образования Приморского края Эльвиры Шамоновой с первым заместителем председателя комитета по туризму Узбекистана Джамшидом Абдусаламовым.В частности, стороны обсудили возможности организации перекрестного детского отдыха в Приморском крае и Узбекистане, знакомства с культурой и историей дружественного государства, патриотического воспитания.В ходе встречи Абдусаламов напомнил, что в 2024 году правительство Узбекистана установило для студентов российских вузов возмещение расходов до 20% на проживание и посещение объектов культурного наследия на территории республики. Кроме того, туроператоры, работающие в сегменте молодежного туризма, получили возможность вернуть порядка 12% НДС.Он также обозначил готовность к сотрудничеству в сфере молодежных обменов. Кабулжанов добавил, что во Владивостоке в рамках "Года туризма Узбекистана в России" узбекистанская делегация представила туристический потенциал республики в ходе матча КХЛ "Адмирал"–"Автомобилист". Почти шесть тысяч зрителей матча у входа на "Фетисов Арену" могли угоститься специально приготовленным пловом, поучаствовать в розыгрыше призов и путевок в туристические центры Узбекистана.По итогам 2024 года, число зарубежных туристов, посетивших Узбекистан, выросло в полтора раза до 10,2 миллиона человек. При этом число туристов из России увеличилось на 20%, до 870 тысяч человек, в 2025 году планируется превысить отметку в 1 миллион гостей из РФ. Российские туристы занимают четвертое место по посещениям республики, уступая только гостям из соседних с Узбекистаном стран - Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

https://uz.sputniknews.ru/20250213/uzbekistan-turpotentsial-xokkey-vladivostok-47949468.html

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