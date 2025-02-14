https://uz.sputniknews.ru/20250214/uzbekistan-ratifitsiroval-dogovor-o-soyuznicheskix-otnosheniyax-s-tadjikistanom-47961695.html
Узбекистан ратифицировал Договор о союзнических отношениях с Таджикистаном
Узбекистан ратифицировал Договор о союзнических отношениях с Таджикистаном
Sputnik Узбекистан
Закон был принят законодательной палатой парламента Узбекистана в ноябре 2024 года и одобрен сенатом в январе нынешнего года.
2025-02-14T13:58+0500
2025-02-14T13:58+0500
2025-02-14T14:08+0500
узбекистан
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закон
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации Договора с Таджикистаном о союзнических отношениях. Документ опубликован на сайте базы национального законодательства lex.uz.Закон был принят Законодательной палатой парламента Узбекистана в ноябре 2024 года и одобрен Сенатом в январе нынешнего года.Соответствующий документ был подписан в Душанбе 18 апреля 2024 года в рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан. Договор направлен на вывод отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами на союзнический уровень.Во время обсуждения закона в Сенате Олий Мажлиса отмечалось, что документ будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в таких областях, как решение региональных конфликтов мирным путем в соответствии с нормами международного права, продолжение взаимодействия по вопросам демаркации государственных границ, реализация взаимовыгодных проектов в водно-энергетической сфере, развитие парламентской дипломатии, укрепление взаимных связей.Став главой государства, Шавкат Мирзиёев в 2016 году во внешнеполитической сфере в первую очередь занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону. В частности, с Таджикистаном был возобновлен диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, возобновилось авиасообщение между столицами, прерванное в 1992 году, а в марте 2018 года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках узбекско-таджикской границы.
https://uz.sputniknews.ru/20250107/v-dushanbe-otkryli-torgovyy-dom-uzbekistana-47468027.html
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узбекистан договор таджикистан ратификация закон мирзиёев сенат
узбекистан договор таджикистан ратификация закон мирзиёев сенат
Узбекистан ратифицировал Договор о союзнических отношениях с Таджикистаном
13:58 14.02.2025 (обновлено: 14:08 14.02.2025)
Закон был принят Законодательной палатой парламента Узбекистана в ноябре 2024 года и одобрен Сенатом в январе нынешнего года.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон о ратификации Договора с Таджикистаном о союзнических отношениях. Документ опубликован
на сайте базы национального законодательства lex.uz.
Закон был принят Законодательной палатой парламента Узбекистана в ноябре 2024 года и одобрен Сенатом в январе нынешнего года.
"Ратифицировать Договор о союзнических отношениях между Республикой Узбекистан и Республикой Таджикистан", — говорится в тексте закона.
Соответствующий документ был подписан в Душанбе 18 апреля 2024 года в рамках государственного визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан. Договор направлен на вывод отношений дружбы и стратегического партнерства между двумя странами на союзнический уровень.
Во время обсуждения
закона в Сенате Олий Мажлиса отмечалось, что документ будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в таких областях, как решение региональных конфликтов мирным путем в соответствии с нормами международного права, продолжение взаимодействия по вопросам демаркации государственных границ, реализация взаимовыгодных проектов в водно-энергетической сфере, развитие парламентской дипломатии, укрепление взаимных связей.
"Данный Закон послужит дальнейшему укреплению многопланового сотрудничества между Узбекистаном и Таджикистаном, обеспечению мира и безопасности в регионе", — констатировали сенаторы.
Став главой государства, Шавкат Мирзиёев в 2016 году во внешнеполитической сфере в первую очередь занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону. В частности, с Таджикистаном был возобновлен диалог по пограничному и водно-энергетическому вопросам, возобновилось авиасообщение между столицами, прерванное в 1992 году, а в марте 2018 года президенты двух стран подписали договор об отдельных участках узбекско-таджикской границы.