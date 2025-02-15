https://uz.sputniknews.ru/20250215/rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-odno-selo-dnr-minoborony-47976441.html
Российские военные освободили еще одно село в ДНР – Минобороны
Российские военные освободили еще одно село в ДНР – Минобороны
Sputnik Узбекистан
Украинская армия потеряла на данном направлении фронта до 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии.
2025-02-15T16:58+0500
2025-02-15T16:58+0500
2025-02-15T17:00+0500
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Российские военные освободили населенный пункт Березовка в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Также бойцы поразили живую силу и технику восьми украинских бригад в районах населенных пунктов Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка Донецкой Народной Республики.Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии.Ранее российские войска взяли под контроль села Зеленое Поле и Дачное в ДНР.По информации оборонного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43472 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21464 танка и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21743 орудия полевой артиллерии и минометов, 31700 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://uz.sputniknews.ru/20250214/svo-rossiyskie-voennye-osvobodili-esche-dva-sela-v-dnr-47966927.html
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всу сво россия украина днр березовка минобороны рф
Российские военные освободили еще одно село в ДНР – Минобороны
16:58 15.02.2025 (обновлено: 17:00 15.02.2025)
Украинская армия потеряла на данном направлении фронта до 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik.
Российские военные освободили населенный пункт Березовка в ДНР, сообщило
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Березовка Донецкой Народной Республики", — уточнили в ведомстве.
Также бойцы поразили живую силу и технику восьми украинских бригад в районах населенных пунктов Щербиновка, Удачное, Зверево, Котлино, Новоандреевка и Надеждинка Донецкой Народной Республики.
Противник потерял до 490 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии.
Ранее российские войска взяли под контроль села Зеленое Поле и Дачное в ДНР.
По информации оборонного ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 653 самолета, 283 вертолета, 43472 беспилотных летательных аппарата, 594 зенитных ракетных комплекса, 21464 танка и других боевых бронированных машин, 1517 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21743 орудия полевой артиллерии и минометов, 31700 единиц специальной военной автомобильной техники.