Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250215/shavkat-mirziyoev-posetit-s-ofitsialnym-vizitom-kuveyt-47977514.html
Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Кувейт – что в программе
Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Кувейт – что в программе
Sputnik Узбекистан
По итогам переговоров ожидается принятие пакета совместных документов и соглашений.
2025-02-15T18:35+0500
2025-02-15T18:44+0500
шавкат мирзиёев
официальный визит
кувейт
сотрудничество
энергетика
торговля
транспорт
сельское хозяйство
логистика
туризм
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0d/47532679_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_2c634e3b651e29627d7f1a05e5de0f01.jpg
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Президент Убекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Государства Кувейт Шейха Мишааля ас-Сабаха 17-18 февраля посетит эту страну с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.В соответствии с программой пребывания в городе Эль-Кувейте будут проведены двусторонние переговоры на высшем уровне, а также встречи с руководством и членами правительства, главами ведущих кувейтских компаний и банковско-финансовых структур.В центре внимания также будут вопросы расширения культурно-гуманитарного и туристического обмена. Кроме того, лидеры Узбекистана и Кувейта рассмотрят актуальные аспекты международной политики и регионального сотрудничества.По итогам переговоров ожидается принятие пакета совместных документов и соглашений.
https://uz.sputniknews.ru/20241122/turizm-logistika-ekologiya-namecheny-novye-sfery-uzbeksko-kuveytskogo-sotrudnichestva-46760026.html
кувейт
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/01/0d/47532679_82:0:1219:853_1920x0_80_0_0_d69038379ae61938634dcb08b07ece64.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
кувейт мирзиёев визит переговоры подписание документов туризм политика транспорт здравоохранение
кувейт мирзиёев визит переговоры подписание документов туризм политика транспорт здравоохранение

Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Кувейт – что в программе

18:35 15.02.2025 (обновлено: 18:44 15.02.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
По итогам переговоров ожидается принятие пакета совместных документов и соглашений.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Президент Убекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Государства Кувейт Шейха Мишааля ас-Сабаха 17-18 февраля посетит эту страну с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
В соответствии с программой пребывания в городе Эль-Кувейте будут проведены двусторонние переговоры на высшем уровне, а также встречи с руководством и членами правительства, главами ведущих кувейтских компаний и банковско-финансовых структур.

"В повестку предстоящего саммита войдут вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-кувейтских отношений дружбы и многопланового партнерства, расширения взаимодействия в таких приоритетных направлениях, как торговля, инновации, инвестиции и финансы, "зеленая" энергетика, промышленная кооперация, сельское хозяйство, транспорт и логистика, инфраструктура, градостроительство, здравоохранение и другие", – говорится в сообщении.

В центре внимания также будут вопросы расширения культурно-гуманитарного и туристического обмена. Кроме того, лидеры Узбекистана и Кувейта рассмотрят актуальные аспекты международной политики и регионального сотрудничества.
По итогам переговоров ожидается принятие пакета совместных документов и соглашений.
Новые грани узбекско-кувейтского торгово-экономического сотрудничества - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.11.2024
Туризм, логистика, экология: намечены новые сферы узбекско-кувейтского сотрудничества
22 ноября 2024, 13:27
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0