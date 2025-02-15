Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Кувейт – что в программе
18:35 15.02.2025 (обновлено: 18:44 15.02.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
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По итогам переговоров ожидается принятие пакета совместных документов и соглашений.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Президент Убекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Государства Кувейт Шейха Мишааля ас-Сабаха 17-18 февраля посетит эту страну с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
В соответствии с программой пребывания в городе Эль-Кувейте будут проведены двусторонние переговоры на высшем уровне, а также встречи с руководством и членами правительства, главами ведущих кувейтских компаний и банковско-финансовых структур.
"В повестку предстоящего саммита войдут вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-кувейтских отношений дружбы и многопланового партнерства, расширения взаимодействия в таких приоритетных направлениях, как торговля, инновации, инвестиции и финансы, "зеленая" энергетика, промышленная кооперация, сельское хозяйство, транспорт и логистика, инфраструктура, градостроительство, здравоохранение и другие", – говорится в сообщении.
В центре внимания также будут вопросы расширения культурно-гуманитарного и туристического обмена. Кроме того, лидеры Узбекистана и Кувейта рассмотрят актуальные аспекты международной политики и регионального сотрудничества.
По итогам переговоров ожидается принятие пакета совместных документов и соглашений.