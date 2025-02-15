https://uz.sputniknews.ru/20250215/shavkat-mirziyoev-posetit-s-ofitsialnym-vizitom-kuveyt-47977514.html

Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Кувейт – что в программе

Шавкат Мирзиёев посетит с официальным визитом Кувейт – что в программе

Sputnik Узбекистан

По итогам переговоров ожидается принятие пакета совместных документов и соглашений.

2025-02-15T18:35+0500

2025-02-15T18:35+0500

2025-02-15T18:44+0500

шавкат мирзиёев

официальный визит

кувейт

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Президент Убекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Государства Кувейт Шейха Мишааля ас-Сабаха 17-18 февраля посетит эту страну с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.В соответствии с программой пребывания в городе Эль-Кувейте будут проведены двусторонние переговоры на высшем уровне, а также встречи с руководством и членами правительства, главами ведущих кувейтских компаний и банковско-финансовых структур.В центре внимания также будут вопросы расширения культурно-гуманитарного и туристического обмена. Кроме того, лидеры Узбекистана и Кувейта рассмотрят актуальные аспекты международной политики и регионального сотрудничества.По итогам переговоров ожидается принятие пакета совместных документов и соглашений.

https://uz.sputniknews.ru/20241122/turizm-logistika-ekologiya-namecheny-novye-sfery-uzbeksko-kuveytskogo-sotrudnichestva-46760026.html

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