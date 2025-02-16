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https://uz.sputniknews.ru/20250216/dietolog-rasskazala-o-svoystvax-gorchitsy-47979707.html
Диетолог рассказала о свойствах горчицы
Диетолог рассказала о свойствах горчицы
Sputnik Узбекистан
Горчицу чаще всего употребляют как соус к различным блюдам. Однако этот он не просто придает остроту, но и несет пользу
2025-02-16T22:02+0500
2025-02-16T22:02+0500
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Горчица – уникальный продукт по своему составу, рассказала радио Sputnik диетолог, нутрициолог Ольга Панова.По ее словам, в этой приправе есть эфирные масла, витамины группы В, витамин С, калий, магний, фосфор и железо.Она также предупредила, что как у любого продукта, у горчицы есть и противопоказания.С осторожностью употреблять горчицу также нужно людям с заболеваниями почек.Кроме того, она сравнила дижонскую и русскую горчицу, пояснив, что тут все зависит от вкусовых предпочтений.
https://uz.sputniknews.ru/20250213/kak-vybor-obuvi-vliyaet-na-sosudy-47947794.html
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диетолог горчица польза
диетолог горчица польза

Диетолог рассказала о свойствах горчицы

22:02 16.02.2025
© Петр Чернов / Перейти в фотобанкГамбургер
Гамбургер - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2025
© Петр Чернов
/
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Горчицу чаще всего употребляют как соус к различным блюдам. Однако он не просто придает остроту, но и несет пользу.
Горчица – уникальный продукт по своему составу, рассказала радио Sputnik диетолог, нутрициолог Ольга Панова.
По ее словам, в этой приправе есть эфирные масла, витамины группы В, витамин С, калий, магний, фосфор и железо.
"Благодаря такому составу горчица обладает антибактериальным, противовоспалительным и общеукрепляющим действием. Самое важное, что помимо остроты и сладости, она еще и улучшает пищеварение, стимулирует обмен веществ. И если, например, бутербродик с горчицей съесть, то он еще и помогает при простудных заболеваниях, разгоняя кровь. Благодаря антибактериальному эффекту укрепляется иммунитет, а это помогает организму справиться с заболеваниями", – пояснила Панова.
Она также предупредила, что как у любого продукта, у горчицы есть и противопоказания.
"При различных обострениях гастрита, если есть язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, также при панкреатите горчицу точно нельзя. Также, если есть аллергия на нее. При обострении любых хронических заболеваний тоже не рекомендуется употреблять этот продукт. Во всех остальных случаях, в принципе, ее есть можно, но тоже нужно в меру, не надо перебарщивать", — сказала специалист.
С осторожностью употреблять горчицу также нужно людям с заболеваниями почек.
Кроме того, она сравнила дижонскую и русскую горчицу, пояснив, что тут все зависит от вкусовых предпочтений.
"Дижонская горчица более мягкая, нежная, она с семенами. Русская более острая, ядреная, пикантная. Есть горчица, в которую добавляют хрен и вкус получается еще более ядреный. В плане пользы и та, и другая равноценны", — резюмировала Панова.
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