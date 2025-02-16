https://uz.sputniknews.ru/20250216/dietolog-rasskazala-o-svoystvax-gorchitsy-47979707.html

Диетолог рассказала о свойствах горчицы

Диетолог рассказала о свойствах горчицы

Sputnik Узбекистан

Горчицу чаще всего употребляют как соус к различным блюдам. Однако этот он не просто придает остроту, но и несет пользу

2025-02-16T22:02+0500

2025-02-16T22:02+0500

2025-02-16T22:02+0500

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Горчица – уникальный продукт по своему составу, рассказала радио Sputnik диетолог, нутрициолог Ольга Панова.По ее словам, в этой приправе есть эфирные масла, витамины группы В, витамин С, калий, магний, фосфор и железо.Она также предупредила, что как у любого продукта, у горчицы есть и противопоказания.С осторожностью употреблять горчицу также нужно людям с заболеваниями почек.Кроме того, она сравнила дижонскую и русскую горчицу, пояснив, что тут все зависит от вкусовых предпочтений.

https://uz.sputniknews.ru/20250213/kak-vybor-obuvi-vliyaet-na-sosudy-47947794.html

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