https://uz.sputniknews.ru/20250216/eek-i-sekretariat-asean-seminar-po-zaschite-prav-potrebiteley-47979931.html
ЕЭК и Секретариат АСЕАН организуют первый совместный семинар по защите прав потребителей
ЕЭК и Секретариат АСЕАН организуют первый совместный семинар по защите прав потребителей
Sputnik Узбекистан
В современном мире, где цифровая экономика вносит существенные изменения в практику взаимодействия потребителя и продавца, международное сотрудничество в этой области имеет решающее значение
2025-02-16T09:50+0500
2025-02-16T09:50+0500
2025-02-16T09:50+0500
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
семинар
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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. ЕЭК и Секретариат АСЕАН проведут первый совместный семинар по защите прав потребителей, сообщает пресс-служба ЕЭК.Перспективы сотрудничества в сфере обсудили директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии Владимир Синкевич и руководитель подразделения по конкуренции, защите прав потребителей и интеллектуальной собственности Секретариата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Тханг Ван Луонг.По его словам, в условиях формирования интеграционных экономических объединений вопросы защиты прав потребителей выходят на первый план. В современном мире, где цифровая экономика вносит существенные изменения в практику взаимодействия потребителя и продавца, международное сотрудничество в этой области имеет решающее значение.
https://uz.sputniknews.ru/20250215/eek-vnutrisoyuznaya-torgovlya-vyrosla-na-10-47971914.html
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еэк секретарипвт асеан семинар защита прав потребителей
еэк секретарипвт асеан семинар защита прав потребителей
ЕЭК и Секретариат АСЕАН организуют первый совместный семинар по защите прав потребителей
В современном мире, где цифровая экономика вносит существенные изменения в практику взаимодействия потребителя и продавца, международное сотрудничество в этой области имеет решающее значение.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik.
ЕЭК и Секретариат АСЕАН проведут первый совместный семинар по защите прав потребителей, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
Перспективы сотрудничества в сфере обсудили директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии Владимир Синкевич и руководитель подразделения по конкуренции, защите прав потребителей и интеллектуальной собственности Секретариата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Тханг Ван Луонг.
"Углубление нашего взаимовыгодного партнерства создает уникальные возможности для обмена лучшими практиками по защите прав потребителей и создания комфортной и стабильной среды на потребительском рынке в регионах ЕАЭС и АСЕАН", – отметил Синкевич.
По его словам, в условиях формирования интеграционных экономических объединений вопросы защиты прав потребителей выходят на первый план. В современном мире, где цифровая экономика вносит существенные изменения в практику взаимодействия потребителя и продавца, международное сотрудничество в этой области имеет решающее значение.
“По итогам встречи достигнута договоренность о проведении первого совместного семинара, цель которого – обмен опытом и знаниями в области защиты прав потребителей в странах ЕАЭС и АСЕАН. Это событие станет важным шагом в развитии партнерских отношений и укреплении совместных усилий по обеспечению прав, безопасности и благополучия потребителей”, — говорится в сообщении.