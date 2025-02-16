https://uz.sputniknews.ru/20250216/eek-i-sekretariat-asean-seminar-po-zaschite-prav-potrebiteley-47979931.html

ЕЭК и Секретариат АСЕАН организуют первый совместный семинар по защите прав потребителей

ЕЭК и Секретариат АСЕАН организуют первый совместный семинар по защите прав потребителей

Sputnik Узбекистан

В современном мире, где цифровая экономика вносит существенные изменения в практику взаимодействия потребителя и продавца, международное сотрудничество в этой области имеет решающее значение

2025-02-16T09:50+0500

2025-02-16T09:50+0500

2025-02-16T09:50+0500

еэк

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

семинар

потребители

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. ЕЭК и Секретариат АСЕАН проведут первый совместный семинар по защите прав потребителей, сообщает пресс-служба ЕЭК.Перспективы сотрудничества в сфере обсудили директор Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии Владимир Синкевич и руководитель подразделения по конкуренции, защите прав потребителей и интеллектуальной собственности Секретариата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Тханг Ван Луонг.По его словам, в условиях формирования интеграционных экономических объединений вопросы защиты прав потребителей выходят на первый план. В современном мире, где цифровая экономика вносит существенные изменения в практику взаимодействия потребителя и продавца, международное сотрудничество в этой области имеет решающее значение.

https://uz.sputniknews.ru/20250215/eek-vnutrisoyuznaya-torgovlya-vyrosla-na-10-47971914.html

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