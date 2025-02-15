https://uz.sputniknews.ru/20250215/eek-vnutrisoyuznaya-torgovlya-vyrosla-na-10-47971914.html

ЕЭК: внутрисоюзная торговля выросла на 10%

ЕЭК: внутрисоюзная торговля выросла на 10%

Sputnik Узбекистан

Министр по торговле ЕЭК рассказал о тенденциях развития внутренней и внешней торговли ЕАЭС.

2025-02-15T11:18+0500

2025-02-15T11:18+0500

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Внутрисоюзная торговля в ЕАЭС выросла на 10%. Об этом сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, выступая на международном форуме "2025 – год новых возможностей" в рамках Недели российского бизнеса.В своем выступлении Андрей Слепнев рассказал о тенденциях развития внутренней и внешней торговли ЕАЭС.Таким образом очевидно, что попытки как-либо дестабилизировать торговлю в странах ЕАЭС успеха не имеют, подчеркнул министр.Темпы роста экономики стран ЕАЭС второй год подряд выше среднемировыхВ ЕЭК также отметили, что торговля развивается, а бизнес находит пути, чтобы продолжать взаимодействие с партнерами.

https://uz.sputniknews.ru/20250129/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-so-stranami-eaes--infografika-47642078.html

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