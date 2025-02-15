https://uz.sputniknews.ru/20250215/eek-vnutrisoyuznaya-torgovlya-vyrosla-na-10-47971914.html
ЕЭК: внутрисоюзная торговля выросла на 10%
ЕЭК: внутрисоюзная торговля выросла на 10%
Sputnik Узбекистан
Министр по торговле ЕЭК рассказал о тенденциях развития внутренней и внешней торговли ЕАЭС.
2025-02-15T11:18+0500
2025-02-15T11:18+0500
2025-02-15T11:22+0500
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Внутрисоюзная торговля в ЕАЭС выросла на 10%. Об этом сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, выступая на международном форуме "2025 – год новых возможностей" в рамках Недели российского бизнеса.В своем выступлении Андрей Слепнев рассказал о тенденциях развития внутренней и внешней торговли ЕАЭС.Таким образом очевидно, что попытки как-либо дестабилизировать торговлю в странах ЕАЭС успеха не имеют, подчеркнул министр.Темпы роста экономики стран ЕАЭС второй год подряд выше среднемировыхВ ЕЭК также отметили, что торговля развивается, а бизнес находит пути, чтобы продолжать взаимодействие с партнерами.
https://uz.sputniknews.ru/20250129/vneshnetorgovyy-oborot-uzbekistana-so-stranami-eaes--infografika-47642078.html
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еэк еаэс торговля слепнев министр
еэк еаэс торговля слепнев министр
ЕЭК: внутрисоюзная торговля выросла на 10%
11:18 15.02.2025 (обновлено: 11:22 15.02.2025)
Министр по торговле ЕЭК рассказал о тенденциях развития внутренней и внешней торговли ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik.
Внутрисоюзная торговля в ЕАЭС выросла на 10%. Об этом сообщил
министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, выступая на международном форуме "2025 – год новых возможностей" в рамках Недели российского бизнеса.
В своем выступлении Андрей Слепнев рассказал о тенденциях развития внутренней и внешней торговли ЕАЭС.
"Если мы возьмем цифры по торговле в 2024 г., то они достаточно красноречивы. Внутрисоюзная торговля выросла на 10%, и это после серьезного роста годом ранее. Внешняя торговля ЕАЭС с третьими странами по товарообороту практически не изменилась, при этом экспорт прибавил 1,2%, а торговое сальдо – 17,3%", – отметил он.
Таким образом очевидно, что попытки как-либо дестабилизировать торговлю в странах ЕАЭС успеха не имеют, подчеркнул министр.
В ЕЭК также отметили, что торговля развивается, а бизнес находит пути, чтобы продолжать взаимодействие с партнерами.