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https://uz.sputniknews.ru/20250216/sergey-lavrov-marko-rubio-telefonnyy-razgovor-47982763.html
Глава МИД РФ поговорил по телефону с госсекретарем США — что обсудили
Глава МИД РФ поговорил по телефону с госсекретарем США — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Инициатором беседы выступила американская сторона. Диалог стал продолжением телефонного контакта между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоявшегося 12 февраля
2025-02-16T14:35+0500
2025-02-16T14:35+0500
политика
телефонный разговор
сергей лавров
мид рф
госсекретарь
сша
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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба российского МИДа.Они прошли по инициативе американской стороны.Диалог стал продолжением телефонного контакта между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоявшегося 12 февраля.Главы внешнеполитических ведомств:
https://uz.sputniknews.ru/20250213/putin-tramp-telefonnyy-razgovor-47945827.html
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мид рф госсекретарь сша телефонный разговор
мид рф госсекретарь сша телефонный разговор

Глава МИД РФ поговорил по телефону с госсекретарем США — что обсудили

14:35 16.02.2025
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто
Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сийярто - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2025
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Инициатором беседы выступила американская сторона. Диалог стал продолжением телефонного контакта между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоявшегося 12 февраля.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонные переговоры, сообщает пресс-служба российского МИДа.
Они прошли по инициативе американской стороны.
Диалог стал продолжением телефонного контакта между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, состоявшегося 12 февраля.
Главы внешнеполитических ведомств:
условились о поддержании канала коммуникации для решения накопившихся проблем в российско-американских отношениях в интересах снятия унаследованных от прежней администрации односторонних барьеров на пути взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества;
обозначили обоюдный настрой на взаимодействие по актуальной международной тематике, в том числе урегулированию вокруг Украины, ситуации вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке и на других региональных направлениях;
обменялись мнениями о путях скорейшего прекращения начатой администрацией Барака Обамы в 2016 году линии на максимальное ужесточение условий функционирования российских дипломатических миссий в США, что, разумеется, повлекло за собой ответные меры;
условились в самое ближайшее время организовать встречу экспертов для согласования конкретных шагов по взаимному снятию препон для работы загранпредставительств России и США;
подтвердили готовность совместно работать над восстановлением взаимоуважительного межгосударственного диалога в русле заданной президентами тональности;
договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки российско-американской встречи на высшем уровне.
Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2025
Путин и Трамп поговорили по телефону — подробности
13 февраля, 11:00
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