https://uz.sputniknews.ru/20250217/gde-i-kogda-proydet-sammit-briks-47986191.html

Где и когда пройдет саммит БРИКС

Где и когда пройдет саммит БРИКС

Sputnik Узбекистан

Подтверждены дата и место проведения саммита БРИКС в 2025 году

2025-02-17T09:50+0500

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединения.Ранее, 20 декабря, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что БРИКС приближается по уровню к формату G20.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024-го занимала пост председателя организации, который сейчас перешел к Бразилии. В прошлом году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.

https://uz.sputniknews.ru/20250130/sotrudnichestvo-eek-i-brazilii-v-ramkax-briks-47764539.html

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брикс, саммит, в мире, бразилия, россия