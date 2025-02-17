https://uz.sputniknews.ru/20250217/gde-i-kogda-proydet-sammit-briks-47986191.html
Где и когда пройдет саммит БРИКС
Где и когда пройдет саммит БРИКС
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Подтверждены дата и место проведения саммита БРИКС в 2025 году
2025-02-17T09:50+0500
2025-02-17T09:50+0500
2025-02-17T10:08+0500
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединения.Ранее, 20 декабря, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что БРИКС приближается по уровню к формату G20.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024-го занимала пост председателя организации, который сейчас перешел к Бразилии. В прошлом году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.
https://uz.sputniknews.ru/20250130/sotrudnichestvo-eek-i-brazilii-v-ramkax-briks-47764539.html
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брикс, саммит, в мире, бразилия, россия
брикс, саммит, в мире, бразилия, россия
Где и когда пройдет саммит БРИКС
09:50 17.02.2025 (обновлено: 10:08 17.02.2025)
Подтверждены дата и место проведения саммита БРИКС в 2025 году.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу объединения.
"Подтверждены дата и место проведения саммита БРИКС в 2025 году. Он пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля", — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях.
Ранее, 20 декабря, министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что БРИКС приближается по уровню к формату G20.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. Москва с 1 января 2024-го занимала пост председателя организации, который сейчас перешел к Бразилии. В прошлом году к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ.