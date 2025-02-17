https://uz.sputniknews.ru/20250217/kak-prezidenta-uzbekistana-vstretili-v-el-kuveyte-47993317.html

Как президента Узбекистана встретили в Эль-Кувейте — фото

Как президента Узбекистана встретили в Эль-Кувейте — фото

Sputnik Узбекистан

В эмирском терминале аэропорта состоялась краткая беседа между лидерами двух стран

2025-02-17T15:55+0500

2025-02-17T15:55+0500

2025-02-17T16:19+0500

политика

узбекистан

кувейт

эль-кувейт

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

официальный визит

фото

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Государства Кувейт Шейха Мишааля ас-Сабаха прибыл в эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы республики.В международном аэропорту Эль-Кувейта его встретили Эмир Шейх Мишааль ас-Сабах, Наследный принц Шейх Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах и другие официальные лица.В терминале международного аэропорта состоялась краткая беседа между лидерами.Сегодня президент Узбекистана и Эмир Кувейта проведут переговоры на высшем уровне. На повестке саммита — вопросы дальнейшего углубления узбекско-кувейтских отношений дружбы и многопланового партнерства, расширения взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционно-финансовой и культурно-гуманитарной сферах.По итогам мероприятий примут ряд межправительственных и межведомственных соглашений.

узбекистан

кувейт

эль-кувейт

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президент узбекистана встреча эль-кувейт