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https://uz.sputniknews.ru/20250217/kak-prezidenta-uzbekistana-vstretili-v-el-kuveyte-47993317.html
Как президента Узбекистана встретили в Эль-Кувейте — фото
Как президента Узбекистана встретили в Эль-Кувейте — фото
Sputnik Узбекистан
В эмирском терминале аэропорта состоялась краткая беседа между лидерами двух стран
2025-02-17T15:55+0500
2025-02-17T16:19+0500
политика
узбекистан
кувейт
эль-кувейт
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
официальный визит
фото
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Государства Кувейт Шейха Мишааля ас-Сабаха прибыл в эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы республики.В международном аэропорту Эль-Кувейта его встретили Эмир Шейх Мишааль ас-Сабах, Наследный принц Шейх Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах и другие официальные лица.В терминале международного аэропорта состоялась краткая беседа между лидерами.Сегодня президент Узбекистана и Эмир Кувейта проведут переговоры на высшем уровне. На повестке саммита — вопросы дальнейшего углубления узбекско-кувейтских отношений дружбы и многопланового партнерства, расширения взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционно-финансовой и культурно-гуманитарной сферах.По итогам мероприятий примут ряд межправительственных и межведомственных соглашений.
узбекистан
кувейт
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президент узбекистана встреча эль-кувейт
президент узбекистана встреча эль-кувейт

Как президента Узбекистана встретили в Эль-Кувейте — фото

15:55 17.02.2025 (обновлено: 16:19 17.02.2025)
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В терминале международного аэропорта состоялась краткая беседа лидеров двух стран.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Государства Кувейт Шейха Мишааля ас-Сабаха прибыл в эту страну с официальным визитом, сообщает пресс-служба главы республики.
В международном аэропорту Эль-Кувейта его встретили Эмир Шейх Мишааль ас-Сабах, Наследный принц Шейх Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Эль-Кувейт - Sputnik Узбекистан
1/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Эль-Кувейт - Sputnik Узбекистан
2/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Эль-Кувейт - Sputnik Узбекистан
3/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Эль-Кувейт - Sputnik Узбекистан
4/5
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент Узбекистана прибыл в Эль-Кувейт - Sputnik Узбекистан
5/5
© Пресс-служба президента Узбекистана

“В честь прибытия лидера Узбекистана был выстроен почетный караул, подняты государственные флаги, прозвучали государственные гимны двух стран. Президент обошел строй почетного караула. Затем главы государств поприветствовали членов официальных делегаций и представителей дипломатического корпуса”, — говорится в сообщении.

В терминале международного аэропорта состоялась краткая беседа между лидерами.
Сегодня президент Узбекистана и Эмир Кувейта проведут переговоры на высшем уровне. На повестке саммита — вопросы дальнейшего углубления узбекско-кувейтских отношений дружбы и многопланового партнерства, расширения взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционно-финансовой и культурно-гуманитарной сферах.
По итогам мероприятий примут ряд межправительственных и межведомственных соглашений.
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