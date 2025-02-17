О чем договорились лидеры Узбекистана и Кувейта
17:57 17.02.2025 (обновлено: 19:00 17.02.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль ас-Сабах провели встречу в узком составе и переговоры с участием членов официальных делегаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава РУз Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Государства Кувейт Шейха Мишааля ас-Сабаха находится в этой стране с официальным визитом
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль ас-Сабах провели встречу в узком составе и переговоры с участием членов официальных делегаций, сообщает пресс-служба главы РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль ас-Сабах провели встречу в узком составе и переговоры с участием членов официальных делегаций.
Шавкат Мирзиёев и Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль ас-Сабах провели встречу в узком составе и переговоры с участием членов официальных делегаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-кувейтских отношений дружбы и многопланового партнерства.
Шавкат Мирзиёев особо остановился на успешно реализуемой в Кувейте государственной программе "Видение 2035", цели и задачи которой созвучны с долгосрочными приоритетами Стратегии развития Нового Узбекистана.
Стороны с удовлетворением отметили интенсивные политические контакты и межведомственные обмены, устойчивый рост взаимного товарооборота и инвестиций, плодотворное проведение первого заседания Межправкомиссии и ряда значимых деловых мероприятий.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев и Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль ас-Сабах провели встречу в узком составе и переговоры с участием членов официальных делегаций.
Шавкат Мирзиёев и Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль ас-Сабах провели встречу в узком составе и переговоры с участием членов официальных делегаций.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Особое внимание уделили взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной и финансово-технической сферах.
В качестве приоритетных направлений практического сотрудничества определили:
"зеленую" энергетику;
промышленную кооперацию;
сельское хозяйство;
транспорт и логистику;
инфраструктуру;
градостроительство;
здравоохранение;
туризм.
“В целях продвижения совместных проектов достигнута договоренность о создании таких механизмов, как Инвестиционная платформа и Деловой совет, а также открытии торгового дома в городе Эль-Кувейте”, — говорится в сообщении.
Речь шла о наращивании портфеля проектов с Кувейтским фондом арабского экономического развития в рамках новой Программы партнерства.
Кроме того, стороны согласовали проведение перекрестных недель культуры и туризма в Узбекистане и Кувейте, активное содействие участию представителей двух стран в культурно-гуманитарных мероприятиях в области искусства, музыки, кино, образования и спорта.
В ходе встречи подчеркивали важность продолжения взаимной поддержки в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, ШОС, Движения неприсоединения и других авторитетных структур.
Обсудили и совместные меры по подготовке и проведению предстоящего в мае этого года в Самарканде саммита диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".
Лидеры также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки.
Главы двух государств приняли решение развивать и укреплять всеобъемлющее партнерство.
В заключение Шавкат Мирзиёев пригласил Эмира Кувейта посетить Узбекистан с визитом.
По итогам переговоров президент Узбекистана и Эмир Государства Кувейт приняли Совместное заявление о развитии узбекско-кувейтских отношений всеобъемлющего партнерства.
Также подписали:
Соглашение о сотрудничестве в области промышленности;
Протокол к Соглашению о воздушном сообщении;
Соглашение о сотрудничестве в трудовой сфере;
Соглашение о сотрудничестве в области создания "умных" городов;
Соглашение о сотрудничестве в сфере искусства и культуры;
Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения;
Программу мероприятий в сфере туризма на 2025–2027 годы;
Соглашение о сотрудничестве с Кувейтским фондом арабского экономического развития.