https://uz.sputniknews.ru/20250217/mirziyoyev-kuveyt-peregovory-47996356.html

О чем договорились лидеры Узбекистана и Кувейта

О чем договорились лидеры Узбекистана и Кувейта

Sputnik Узбекистан

Глава РУз Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Государства Кувейт Шейха Мишааля ас-Сабаха находится в этой стране с официальным визитом

2025-02-17T17:57+0500

2025-02-17T17:57+0500

2025-02-17T19:00+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

кувейт

официальный визит

переговоры

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Эмир Государства Кувейт Шейх Мишааль ас-Сабах провели встречу в узком составе и переговоры с участием членов официальных делегаций, сообщает пресс-служба главы РУз.В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-кувейтских отношений дружбы и многопланового партнерства.Шавкат Мирзиёев особо остановился на успешно реализуемой в Кувейте государственной программе "Видение 2035", цели и задачи которой созвучны с долгосрочными приоритетами Стратегии развития Нового Узбекистана.Стороны с удовлетворением отметили интенсивные политические контакты и межведомственные обмены, устойчивый рост взаимного товарооборота и инвестиций, плодотворное проведение первого заседания Межправкомиссии и ряда значимых деловых мероприятий.Особое внимание уделили взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной и финансово-технической сферах.В качестве приоритетных направлений практического сотрудничества определили:Речь шла о наращивании портфеля проектов с Кувейтским фондом арабского экономического развития в рамках новой Программы партнерства.Кроме того, стороны согласовали проведение перекрестных недель культуры и туризма в Узбекистане и Кувейте, активное содействие участию представителей двух стран в культурно-гуманитарных мероприятиях в области искусства, музыки, кино, образования и спорта.В ходе встречи подчеркивали важность продолжения взаимной поддержки в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, ШОС, Движения неприсоединения и других авторитетных структур.Обсудили и совместные меры по подготовке и проведению предстоящего в мае этого года в Самарканде саммита диалога "Центральная Азия – Совет сотрудничества арабских государств Залива".Лидеры также обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки.Главы двух государств приняли решение развивать и укреплять всеобъемлющее партнерство.В заключение Шавкат Мирзиёев пригласил Эмира Кувейта посетить Узбекистан с визитом.По итогам переговоров президент Узбекистана и Эмир Государства Кувейт приняли Совместное заявление о развитии узбекско-кувейтских отношений всеобъемлющего партнерства.Также подписали:

кувейт

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лидеры узбенкистан кувейт шавкат мирзиёев официальный визит