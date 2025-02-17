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Врач: Почему дергается глаз
Врач: Почему дергается глаз
Sputnik Узбекистан
Миокимия может наблюдаться у любого человека
2025-02-17T22:01+0500
2025-02-17T22:01+0500
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здоровье
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Причинами подергивания глаза могут быть употребление кофе и алкоголя, недостаток сна, стресс, а также дефицит в организме некоторых минеральных веществ, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.Специалист добавил, что на нервную систему также влияет дефицит в организме некоторых витаминов, что может вызывать непроизвольные сокращения мышц века.Кроме того, по его словам, тики века могут возникать по причине сухости в глазах, а также воспалений в области глаза или аллергических реакций.
https://uz.sputniknews.ru/20250216/dietolog-rasskazala-o-svoystvax-gorchitsy-47979707.html
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врач глаз
врач глаз

Врач: Почему дергается глаз

22:01 17.02.2025
© Unsplash / Mathilde LangevinЖенщина перед зеркалом.
Женщина перед зеркалом. - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2025
© Unsplash / Mathilde Langevin
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Миокимия может наблюдаться у любого человека.
Причинами подергивания глаза могут быть употребление кофе и алкоголя, недостаток сна, стресс, а также дефицит в организме некоторых минеральных веществ, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.
"Когда дергаются веки, это называется миокимия. Мышцы века сокращаются непроизвольно, периодически это может случаться у любого человека. Чаще всего причиной является усталость или недосып, а также длительное нахождение за компьютером", — пояснил он.
Специалист добавил, что на нервную систему также влияет дефицит в организме некоторых витаминов, что может вызывать непроизвольные сокращения мышц века.
"Чрезмерное употребление кофе, энергетиков, алкоголя повышает возбудимость нервной системы, а недостаток некоторых веществ в организме, таких как магний, калий и витамины группы В, нарушает ее работу", — сказал невролог.
Кроме того, по его словам, тики века могут возникать по причине сухости в глазах, а также воспалений в области глаза или аллергических реакций.
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