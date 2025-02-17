https://uz.sputniknews.ru/20250217/pochemu-mojet-dergatsya-glaz-47986018.html

Врач: Почему дергается глаз

Врач: Почему дергается глаз

Sputnik Узбекистан

Миокимия может наблюдаться у любого человека

2025-02-17T22:01+0500

2025-02-17T22:01+0500

2025-02-17T22:01+0500

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здоровье

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Причинами подергивания глаза могут быть употребление кофе и алкоголя, недостаток сна, стресс, а также дефицит в организме некоторых минеральных веществ, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.Специалист добавил, что на нервную систему также влияет дефицит в организме некоторых витаминов, что может вызывать непроизвольные сокращения мышц века.Кроме того, по его словам, тики века могут возникать по причине сухости в глазах, а также воспалений в области глаза или аллергических реакций.

https://uz.sputniknews.ru/20250216/dietolog-rasskazala-o-svoystvax-gorchitsy-47979707.html

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врач глаз