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https://uz.sputniknews.ru/20250217/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-kuveyt-47988795.html
Шавкат Мирзиёев отбыл в Кувейт
Шавкат Мирзиёев отбыл в Кувейт
Sputnik Узбекистан
В Эль-Кувейте глава республики проведет переговоры на высшем уровне, примет участие в деловых и культурных мероприятиях.
2025-02-17T11:22+0500
2025-02-17T13:23+0500
политика
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
официальный визит
кувейт
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Кувейт, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В повестку предстоящего саммита войдут вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-кувейтских отношений дружбы и многопланового партнерства, расширения взаимодействия в таких приоритетных направлениях, как торговля, инновации, инвестиции и финансы, "зеленая" энергетика, промышленная кооперация, сельское хозяйство, транспорт и логистика, инфраструктура, градостроительство, здравоохранение и другие.В фокусе внимания также будет расширение культурно-гуманитарного и туристического обмена. Кроме того, лидеры Узбекистана и Кувейта рассмотрят актуальные аспекты международной политики и регионального сотрудничества. По итогам переговоров ожидается принятие пакета совместных документов и соглашений.
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шавкат мирзиёев кувейт
шавкат мирзиёев кувейт

Шавкат Мирзиёев отбыл в Кувейт

11:22 17.02.2025 (обновлено: 13:23 17.02.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Эль-Кувейте глава республики проведет переговоры на высшем уровне, примет участие в деловых и культурных мероприятиях.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Кувейт, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмира Государства Кувейт Шейха Мишааля ас-Сабаха 17 февраля отбыл в эту страну с официальным визитом. В соответствии с программой пребывания в городе Эль-Кувейте пройдут переговоры на высшем уровне, состоится ряд деловых и культурных мероприятий”, — говорится в сообщении.

В повестку предстоящего саммита войдут вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-кувейтских отношений дружбы и многопланового партнерства, расширения взаимодействия в таких приоритетных направлениях, как торговля, инновации, инвестиции и финансы, "зеленая" энергетика, промышленная кооперация, сельское хозяйство, транспорт и логистика, инфраструктура, градостроительство, здравоохранение и другие.
В фокусе внимания также будет расширение культурно-гуманитарного и туристического обмена. Кроме того, лидеры Узбекистана и Кувейта рассмотрят актуальные аспекты международной политики и регионального сотрудничества.
По итогам переговоров ожидается принятие пакета совместных документов и соглашений.
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