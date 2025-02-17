https://uz.sputniknews.ru/20250217/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-kuveyt-47988795.html

Шавкат Мирзиёев отбыл в Кувейт

Шавкат Мирзиёев отбыл в Кувейт

Sputnik Узбекистан

В Эль-Кувейте глава республики проведет переговоры на высшем уровне, примет участие в деловых и культурных мероприятиях.

2025-02-17T11:22+0500

2025-02-17T11:22+0500

2025-02-17T13:23+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

официальный визит

кувейт

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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отбыл в Кувейт, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.В повестку предстоящего саммита войдут вопросы дальнейшего развития и углубления узбекско-кувейтских отношений дружбы и многопланового партнерства, расширения взаимодействия в таких приоритетных направлениях, как торговля, инновации, инвестиции и финансы, "зеленая" энергетика, промышленная кооперация, сельское хозяйство, транспорт и логистика, инфраструктура, градостроительство, здравоохранение и другие.В фокусе внимания также будет расширение культурно-гуманитарного и туристического обмена. Кроме того, лидеры Узбекистана и Кувейта рассмотрят актуальные аспекты международной политики и регионального сотрудничества. По итогам переговоров ожидается принятие пакета совместных документов и соглашений.

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