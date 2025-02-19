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Врач: какие продукты препятствуют развитию атеросклероза
Врач: какие продукты препятствуют развитию атеросклероза
Sputnik Узбекистан
Ненасыщенные жирные кислоты являются жизненно необходимыми, "эссенциальными" компонентами пищи, которые организм человека не может синтезировать сам
2025-02-19T22:05+0500
2025-02-19T22:05+0500
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Растительные масла, орехи, различные семена и рыба содержат в себе полиненасыщенные жирные кислоты, препятствующие развитию атеросклероза, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонину Стародубову.При этом специалист предупредила, что нужно ограничить потребление солений, маринадов, колбасных изделий, копченостей — продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и пищевой соли.Она также добавила, что ненасыщенные жирные кислоты являются жизненно необходимыми, "эссенциальными" компонентами пищи, которые организм человека не может синтезировать сам.В заключение специалист напомнила, что здоровое питание способствует снижению уровня основных факторов риска болезней системы кровообращения, связанных с атеросклерозом: высокого уровня холестерина в крови, повышенного артериального давления, сахарного диабета и ожирения.
https://uz.sputniknews.ru/20250217/pochemu-mojet-dergatsya-glaz-47986018.html
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врач атеросклероз продукты
врач атеросклероз продукты

Врач: какие продукты препятствуют развитию атеросклероза

22:05 19.02.2025
© Depositphotos / bit245правильное питание
правильное питание - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.02.2025
© Depositphotos / bit245
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Ненасыщенные жирные кислоты являются жизненно необходимыми, "эссенциальными" компонентами пищи, которые организм человека не может синтезировать сам.
Растительные масла, орехи, различные семена и рыба содержат в себе полиненасыщенные жирные кислоты, препятствующие развитию атеросклероза, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонину Стародубову.
При этом специалист предупредила, что нужно ограничить потребление солений, маринадов, колбасных изделий, копченостей — продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и пищевой соли.
"Вместо этого в качестве источника полезных жиров отдайте предпочтение различным растительным маслам холодного отжима. Понемногу добавляйте их в уже готовые блюда без нагревания. Растительные масла, орехи, различные семена и рыба — пищевые источники полиненасыщенных жирных кислот, в том числе омега-3 жирных кислот. Основное биологическое значение жирных кислот заключается в их участии в синтезе веществ, препятствующих развитию атеросклероза", — пояснила Стародубова.
Она также добавила, что ненасыщенные жирные кислоты являются жизненно необходимыми, "эссенциальными" компонентами пищи, которые организм человека не может синтезировать сам.
В заключение специалист напомнила, что здоровое питание способствует снижению уровня основных факторов риска болезней системы кровообращения, связанных с атеросклерозом: высокого уровня холестерина в крови, повышенного артериального давления, сахарного диабета и ожирения.
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