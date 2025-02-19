https://uz.sputniknews.ru/20250219/kakie-produkty-prepyatstvuyut-razvitiyu-ateroskleroza-48023491.html

Врач: какие продукты препятствуют развитию атеросклероза

Врач: какие продукты препятствуют развитию атеросклероза

Sputnik Узбекистан

Ненасыщенные жирные кислоты являются жизненно необходимыми, "эссенциальными" компонентами пищи, которые организм человека не может синтезировать сам

2025-02-19T22:05+0500

2025-02-19T22:05+0500

2025-02-19T22:05+0500

это интересно

мнение эксперта

здоровье

правильное питание

заболевания

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/0b/29039151_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c301c43179d92f729a4e0e4b9e44c1e1.jpg

Растительные масла, орехи, различные семена и рыба содержат в себе полиненасыщенные жирные кислоты, препятствующие развитию атеросклероза, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонину Стародубову.При этом специалист предупредила, что нужно ограничить потребление солений, маринадов, колбасных изделий, копченостей — продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и пищевой соли.Она также добавила, что ненасыщенные жирные кислоты являются жизненно необходимыми, "эссенциальными" компонентами пищи, которые организм человека не может синтезировать сам.В заключение специалист напомнила, что здоровое питание способствует снижению уровня основных факторов риска болезней системы кровообращения, связанных с атеросклерозом: высокого уровня холестерина в крови, повышенного артериального давления, сахарного диабета и ожирения.

https://uz.sputniknews.ru/20250217/pochemu-mojet-dergatsya-glaz-47986018.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

врач атеросклероз продукты