https://uz.sputniknews.ru/20250219/mirziyoyev-vstrecha-predsedatel-soveta-stareyshin-otg-48020498.html

Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Совета старейшин ОТГ — что обсудили

Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Совета старейшин ОТГ — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Стороны подчеркнули важность расширения практического партнерства и интенсификации контактов в целях реализации программ и инициатив, принятых по итогам саммитов Организации тюркских государств

2025-02-19T09:50+0500

2025-02-19T09:50+0500

2025-02-19T09:55+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

отг

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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял председателя Совета старейшин Организации тюркских государств, известного политического деятеля и экс-Премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, прибывшего в республику для участия в международных мероприятиях в градостроительной сфере. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Высокий гость передал главе республики приветствия и наилучшие пожелания от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны подчеркнули важность расширения практического партнерства и интенсификации контактов для реализации программ и инициатив, принятых по итогам саммитов Организации тюркских государств. В фокусе внимания находились вопросы подготовки и проведения предстоящих мероприятий в рамках ОТГ. Для справки: Совет старейшин является постоянным консультативным органом при Организации тюркских государств. Конгресс тюркского мира по градостроительству проводится Союзом инженеров и архитекторов, созданным в 2002 году в Анкаре. В деятельности Союза активно участвуют хокимияты Самарканда и Навои.

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