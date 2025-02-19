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Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Совета старейшин ОТГ — что обсудили
Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Совета старейшин ОТГ — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Стороны подчеркнули важность расширения практического партнерства и интенсификации контактов в целях реализации программ и инициатив, принятых по итогам саммитов Организации тюркских государств
2025-02-19T09:50+0500
2025-02-19T09:50+0500
2025-02-19T09:55+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял председателя Совета старейшин Организации тюркских государств, известного политического деятеля и экс-Премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, прибывшего в республику для участия в международных мероприятиях в градостроительной сфере. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Высокий гость передал главе республики приветствия и наилучшие пожелания от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны подчеркнули важность расширения практического партнерства и интенсификации контактов для реализации программ и инициатив, принятых по итогам саммитов Организации тюркских государств. В фокусе внимания находились вопросы подготовки и проведения предстоящих мероприятий в рамках ОТГ. Для справки: Совет старейшин является постоянным консультативным органом при Организации тюркских государств. Конгресс тюркского мира по градостроительству проводится Союзом инженеров и архитекторов, созданным в 2002 году в Анкаре. В деятельности Союза активно участвуют хокимияты Самарканда и Навои.
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шавкат мирзиёев встреча отг
шавкат мирзиёев встреча отг
Шавкат Мирзиёев встретился с председателем Совета старейшин ОТГ — что обсудили
09:50 19.02.2025 (обновлено: 09:55 19.02.2025)
Стороны подчеркнули важность расширения практического партнерства и интенсификации контактов в целях реализации программ и инициатив, принятых по итогам саммитов Организации тюркских государств.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев принял председателя Совета старейшин Организации тюркских государств, известного политического деятеля и экс-Премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, прибывшего в республику для участия в международных мероприятиях в градостроительной сфере. Об этом сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Высокий гость передал главе республики приветствия и наилучшие пожелания от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Были рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества в рамках Организации, с учетом возрастающей роли и активного участия Совета старейшин в координации и продвижении многостороннего взаимодействия", — говорится в сообщении.
Стороны подчеркнули важность расширения практического партнерства и интенсификации контактов для реализации программ и инициатив, принятых по итогам саммитов Организации тюркских государств.
В фокусе внимания находились вопросы подготовки и проведения предстоящих мероприятий в рамках ОТГ.
Для справки: Совет старейшин является постоянным консультативным органом при Организации тюркских государств.
Конгресс тюркского мира по градостроительству проводится Союзом инженеров и архитекторов, созданным в 2002 году в Анкаре. В деятельности Союза активно участвуют хокимияты Самарканда и Навои.