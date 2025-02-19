Выставка вооружений IDEX–2025 в ОАЭ: что представляет Узбекистан
12:10 19.02.2025 (обновлено: 12:38 19.02.2025)
© Министерство обороны Республики УзбекистанУзбекистан представил свое вооружение на выставке IDEX в ОАЭ
© Министерство обороны Республики Узбекистан
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В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 17 – 21 февраля проходит выставка вооружений и военной техники IDEX-2025. Под крышей выставочного павильона представлена мощь 65 армий мира.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. На международной выставке вооружений IDEX-2025 в ОАЭ предприятия оборонной промышленности Узбекистана представляют свои разработки, в их числе бронетранспортер Arslon и самоходная гаубица Tufon, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
"В павильонах, выделенных для Узбекистана, были представлены бронетранспортеры Arslon с колесной формулой 8х8 и 6х6, а также самоходная гаубица Tufon, смонтированная на шасси грузового автомобиля", — говорится в сообщении.
© Министерство обороны Республики Узбекистан
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© Министерство обороны Республики Узбекистан
© Министерство обороны Республики Узбекистан
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© Министерство обороны Республики Узбекистан
© Министерство обороны Республики Узбекистан
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© Министерство обороны Республики Узбекистан
© Министерство обороны Республики Узбекистан
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© Министерство обороны Республики Узбекистан
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© Министерство обороны Республики Узбекистан
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© Министерство обороны Республики Узбекистан
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© Министерство обороны Республики Узбекистан
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© Министерство обороны Республики Узбекистан
Кроме того, экспозиция республики включает беспилотные летательные аппараты и системы радиоэлектронной борьбы, а также продукцию двойного назначения, разработанную предприятиями оборонно-промышленного комплекса РУз.
В свою очередь Россия впервые демонстрирует за рубежом экспортную версию модернизированного танка Т-90МС, комплекс ПВО "Панцирь-СМД-Е", а также новые версии автоматов АК-12 и АК-15.
Выставка вооружений и военной техники IDEX-2025В проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 17 – 21 февраля. Под крышей выставочного павильона представлена мощь 65 армий мира.