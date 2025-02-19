https://uz.sputniknews.ru/20250219/uzbekistan-vystavka-voorujeniy-abu-dabi-48024180.html

Выставка вооружений IDEX–2025 в ОАЭ: что представляет Узбекистан

Выставка вооружений IDEX–2025 в ОАЭ: что представляет Узбекистан

Sputnik Узбекистан

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 17 – 21 февраля проходит выставка вооружений и военной техники IDEX-2025. Под крышей выставочного павильона представлена мощь 65 армий мира.

2025-02-19T12:10+0500

2025-02-19T12:10+0500

2025-02-19T12:38+0500

узбекистан

оаэ

абу-даби

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вооружение

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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. На международной выставке вооружений IDEX-2025 в ОАЭ предприятия оборонной промышленности Узбекистана представляют свои разработки, в их числе бронетранспортер Arslon и самоходная гаубица Tufon, сообщает пресс-служба Минобороны республики. Кроме того, экспозиция республики включает беспилотные летательные аппараты и системы радиоэлектронной борьбы, а также продукцию двойного назначения, разработанную предприятиями оборонно-промышленного комплекса РУз. В свою очередь Россия впервые демонстрирует за рубежом экспортную версию модернизированного танка Т-90МС, комплекс ПВО "Панцирь-СМД-Е", а также новые версии автоматов АК-12 и АК-15. Выставка вооружений и военной техники IDEX-2025В проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 17 – 21 февраля. Под крышей выставочного павильона представлена мощь 65 армий мира.

https://uz.sputniknews.ru/20250218/oae-vystavka-voorujeniy-idex-2025-48001525.html

узбекистан

оаэ

абу-даби

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