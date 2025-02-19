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https://uz.sputniknews.ru/20250219/uzbekistan-vystavka-voorujeniy-abu-dabi-48024180.html
Выставка вооружений IDEX–2025 в ОАЭ: что представляет Узбекистан
Выставка вооружений IDEX–2025 в ОАЭ: что представляет Узбекистан
Sputnik Узбекистан
В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 17 – 21 февраля проходит выставка вооружений и военной техники IDEX-2025. Под крышей выставочного павильона представлена мощь 65 армий мира.
2025-02-19T12:10+0500
2025-02-19T12:38+0500
узбекистан
оаэ
абу-даби
выставка
вооружение
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ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. На международной выставке вооружений IDEX-2025 в ОАЭ предприятия оборонной промышленности Узбекистана представляют свои разработки, в их числе бронетранспортер Arslon и самоходная гаубица Tufon, сообщает пресс-служба Минобороны республики. Кроме того, экспозиция республики включает беспилотные летательные аппараты и системы радиоэлектронной борьбы, а также продукцию двойного назначения, разработанную предприятиями оборонно-промышленного комплекса РУз. В свою очередь Россия впервые демонстрирует за рубежом экспортную версию модернизированного танка Т-90МС, комплекс ПВО "Панцирь-СМД-Е", а также новые версии автоматов АК-12 и АК-15. Выставка вооружений и военной техники IDEX-2025В проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 17 – 21 февраля. Под крышей выставочного павильона представлена мощь 65 армий мира.
https://uz.sputniknews.ru/20250218/oae-vystavka-voorujeniy-idex-2025-48001525.html
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выставка вооружение оаэ узбекистан
выставка вооружение оаэ узбекистан

Выставка вооружений IDEX–2025 в ОАЭ: что представляет Узбекистан

12:10 19.02.2025 (обновлено: 12:38 19.02.2025)
© Министерство обороны Республики УзбекистанУзбекистан представил свое вооружение на выставке IDEX в ОАЭ
Узбекистан представил свое вооружение на выставке IDEX в ОАЭ - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.02.2025
© Министерство обороны Республики Узбекистан
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В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 17 – 21 февраля проходит выставка вооружений и военной техники IDEX-2025. Под крышей выставочного павильона представлена мощь 65 армий мира.
ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. На международной выставке вооружений IDEX-2025 в ОАЭ предприятия оборонной промышленности Узбекистана представляют свои разработки, в их числе бронетранспортер Arslon и самоходная гаубица Tufon, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"В павильонах, выделенных для Узбекистана, были представлены бронетранспортеры Arslon с колесной формулой 8х8 и 6х6, а также самоходная гаубица Tufon, смонтированная на шасси грузового автомобиля", — говорится в сообщении.

© Министерство обороны Республики Узбекистан
Узбекистан представил свое вооружение на выставке IDEX в ОАЭ - Sputnik Узбекистан
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© Министерство обороны Республики Узбекистан
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Узбекистан представил свое вооружение на выставке IDEX в ОАЭ - Sputnik Узбекистан
2/4
© Министерство обороны Республики Узбекистан
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Узбекистан представил свое вооружение на выставке IDEX в ОАЭ - Sputnik Узбекистан
3/4
© Министерство обороны Республики Узбекистан
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Узбекистан представил свое вооружение на выставке IDEX в ОАЭ - Sputnik Узбекистан
4/4
© Министерство обороны Республики Узбекистан
1/4
© Министерство обороны Республики Узбекистан
2/4
© Министерство обороны Республики Узбекистан
3/4
© Министерство обороны Республики Узбекистан
4/4
© Министерство обороны Республики Узбекистан
Кроме того, экспозиция республики включает беспилотные летательные аппараты и системы радиоэлектронной борьбы, а также продукцию двойного назначения, разработанную предприятиями оборонно-промышленного комплекса РУз.
В свою очередь Россия впервые демонстрирует за рубежом экспортную версию модернизированного танка Т-90МС, комплекс ПВО "Панцирь-СМД-Е", а также новые версии автоматов АК-12 и АК-15.
Выставка вооружений и военной техники IDEX-2025В проходит в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 17 – 21 февраля. Под крышей выставочного павильона представлена мощь 65 армий мира.
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