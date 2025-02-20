https://uz.sputniknews.ru/20250220/shelkovye-kovry-ayati-zal-korana-tsentr-islamskoy-tsivilizatsii-tashkent-48039749.html

Шелковые ковры с аятами появятся в Центре исламской цивилизации в Ташкенте

Шелковые ковры с аятами появятся в Центре исламской цивилизации в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

Тексты аятов из Корана будут доступны на нескольких иностранных языках с помощью специальных QR-кодов. Планируется, что посетители смогут прослушивать текст с помощью мобильных приложений.

2025-02-20T09:51+0500

2025-02-20T09:51+0500

2025-02-20T10:02+0500

коран

общество

центр исламской цивилизации

ковер

религия

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Восемь шелковых ковров готовятся украсить стены зала, посвященного священному Корану, который расположен в центре исламской цивилизации Узбекистана, сообщили в пресс-службе центра.Размеры ковров составляют 8,1х3,7 метра, а тексты аятов на них будут доступны на нескольких иностранных языках с помощью специальных QR-кодов. Планируется, что посетители смогут прослушивать текст с помощью мобильных приложений.Сообщается, что аяты были каллиграфически переписаны известным мастером письма Хабибулло Салихом.Он является одним из самых талантливых каллиграфов Центральной Азии, в совершенстве владеющих древними стилями письма. Также в здании Центра исламской цивилизации планируется создать специализированные мастерские для каллиграфов и лаборатории для восстановления и консервации древних рукописей.

https://uz.sputniknews.ru/20250109/uzbekistan-malaysia-rukopisi-47487534.html

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