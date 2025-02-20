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https://uz.sputniknews.ru/20250220/shelkovye-kovry-ayati-zal-korana-tsentr-islamskoy-tsivilizatsii-tashkent-48039749.html
Шелковые ковры с аятами появятся в Центре исламской цивилизации в Ташкенте
Шелковые ковры с аятами появятся в Центре исламской цивилизации в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Тексты аятов из Корана будут доступны на нескольких иностранных языках с помощью специальных QR-кодов. Планируется, что посетители смогут прослушивать текст с помощью мобильных приложений.
2025-02-20T09:51+0500
2025-02-20T10:02+0500
коран
общество
центр исламской цивилизации
ковер
религия
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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Восемь шелковых ковров готовятся украсить стены зала, посвященного священному Корану, который расположен в центре исламской цивилизации Узбекистана, сообщили в пресс-службе центра.Размеры ковров составляют 8,1х3,7 метра, а тексты аятов на них будут доступны на нескольких иностранных языках с помощью специальных QR-кодов. Планируется, что посетители смогут прослушивать текст с помощью мобильных приложений.Сообщается, что аяты были каллиграфически переписаны известным мастером письма Хабибулло Салихом.Он является одним из самых талантливых каллиграфов Центральной Азии, в совершенстве владеющих древними стилями письма. Также в здании Центра исламской цивилизации планируется создать специализированные мастерские для каллиграфов и лаборатории для восстановления и консервации древних рукописей.
https://uz.sputniknews.ru/20250109/uzbekistan-malaysia-rukopisi-47487534.html
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ковер аят коран центр исламской цивилизации
ковер аят коран центр исламской цивилизации

Шелковые ковры с аятами появятся в Центре исламской цивилизации в Ташкенте

09:51 20.02.2025 (обновлено: 10:02 20.02.2025)
© Центр исламской цивилизацииЦентр исламской цивилизации пополнится уникальными коврами в зале Корана
Центр исламской цивилизации пополнится уникальными коврами в зале Корана - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2025
© Центр исламской цивилизации
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Тексты аятов из Корана будут доступны на нескольких иностранных языках с помощью специальных QR-кодов. Планируется, что посетители смогут прослушивать текст с помощью мобильных приложений.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Восемь шелковых ковров готовятся украсить стены зала, посвященного священному Корану, который расположен в центре исламской цивилизации Узбекистана, сообщили в пресс-службе центра.

"Готовятся восемь шелковых ковров для украшения стен зала Корана, который расположен в центре исламской цивилизации. На них изображены аяты из Османского мусхафа. Один из этих ковров уже разместили в экспозиции центра", — говорится в сообщении.

Размеры ковров составляют 8,1х3,7 метра, а тексты аятов на них будут доступны на нескольких иностранных языках с помощью специальных QR-кодов. Планируется, что посетители смогут прослушивать текст с помощью мобильных приложений.
© Центр исламской цивилизацииЦентр исламской цивилизации пополнится уникальными коврами в зале Корана
Центр исламской цивилизации пополнится уникальными коврами в зале Корана - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2025
Центр исламской цивилизации пополнится уникальными коврами в зале Корана
© Центр исламской цивилизации
Сообщается, что аяты были каллиграфически переписаны известным мастером письма Хабибулло Салихом.
Он является одним из самых талантливых каллиграфов Центральной Азии, в совершенстве владеющих древними стилями письма.

"Хабибулло Салих — один из самых искусных каллиграфов Центральной Азии, в совершенстве владеющий древними стилями каллиграфии, такими как насх, тавка и рика. Президент Шавкат Мирзиёев предложил создать школу каллиграфии во время посещения Центра исламской цивилизации в прошлом месяце. Данная инициатива является важным шагом на пути сохранения и развития нашего национального наследия и литературного искусства", — говорится в сообщении.

Также в здании Центра исламской цивилизации планируется создать специализированные мастерские для каллиграфов и лаборатории для восстановления и консервации древних рукописей.
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