В Ташкенте в честь Дня защитника Отечества возложили цветы к Вечному огню

В столице Узбекистана на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялось возложение цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие приурочили к 23 февраля — Дню защитника Отечества, который широко отмечают 23 февраля в России и некоторых странах СНГ в память о воинской славе.В церемонии приняли участие посол России Олег Мальгинов, посол Беларуси Александр Огородников, атташе по вопросам обороны посольств России, Белоруссии, Казахстана, Индии в Узбекистане, сотрудники дипкорпуса, представители Россотрудничества, Торгпредства, ветеранских и молодежных организаций, СМИ и общественности.Участники шествия почтили подвиг советских воинов, сокрушивших нацизм. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
Мероприятие приурочили к 23 февраля — Дню защитника Отечества, который широко отмечают 23 февраля в России и некоторых странах СНГ в память о воинской славе.
В церемонии приняли участие посол России Олег Мальгинов, посол Беларуси Александр Огородников, атташе по вопросам обороны посольств России, Белоруссии, Казахстана, Индии в Узбекистане, сотрудники дипкорпуса, представители Россотрудничества, Торгпредства, ветеранских и молодежных организаций, СМИ и общественности.
Участники шествия почтили подвиг советских воинов, сокрушивших нацизм.