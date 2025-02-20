https://uz.sputniknews.ru/20250220/tashkent-vozlojeniye-svetov-vechnyy-ogon-48051129.html

В Ташкенте в честь Дня защитника Отечества возложили цветы к Вечному огню

В Ташкенте в честь Дня защитника Отечества возложили цветы к Вечному огню

Sputnik Узбекистан

Патриотическая акция по традиции прошла на территории мемориального комплекса "Братские могилы". В ней принял участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов

2025-02-20T16:10+0500

2025-02-20T16:10+0500

2025-02-20T16:10+0500

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В столице Узбекистана на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялось возложение цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие приурочили к 23 февраля — Дню защитника Отечества, который широко отмечают 23 февраля в России и некоторых странах СНГ в память о воинской славе.В церемонии приняли участие посол России Олег Мальгинов, посол Беларуси Александр Огородников, атташе по вопросам обороны посольств России, Белоруссии, Казахстана, Индии в Узбекистане, сотрудники дипкорпуса, представители Россотрудничества, Торгпредства, ветеранских и молодежных организаций, СМИ и общественности.Участники шествия почтили подвиг советских воинов, сокрушивших нацизм. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

https://uz.sputniknews.ru/20250220/uzbekistan-uchastniki-vtoraya-mirovaya-voyna-denejnoye-voznagrajdeniye-48042755.html

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