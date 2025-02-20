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https://uz.sputniknews.ru/20250220/tashkent-vozlojeniye-svetov-vechnyy-ogon-48051129.html
В Ташкенте в честь Дня защитника Отечества возложили цветы к Вечному огню
В Ташкенте в честь Дня защитника Отечества возложили цветы к Вечному огню
Sputnik Узбекистан
Патриотическая акция по традиции прошла на территории мемориального комплекса "Братские могилы". В ней принял участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов
2025-02-20T16:10+0500
2025-02-20T16:10+0500
видео
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узбекистан
ташкент
вечный огонь
олег мальгинов
день защитника отечества
россия
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В столице Узбекистана на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялось возложение цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Мероприятие приурочили к 23 февраля — Дню защитника Отечества, который широко отмечают 23 февраля в России и некоторых странах СНГ в память о воинской славе.В церемонии приняли участие посол России Олег Мальгинов, посол Беларуси Александр Огородников, атташе по вопросам обороны посольств России, Белоруссии, Казахстана, Индии в Узбекистане, сотрудники дипкорпуса, представители Россотрудничества, Торгпредства, ветеранских и молодежных организаций, СМИ и общественности.Участники шествия почтили подвиг советских воинов, сокрушивших нацизм. Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
https://uz.sputniknews.ru/20250220/uzbekistan-uchastniki-vtoraya-mirovaya-voyna-denejnoye-voznagrajdeniye-48042755.html
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ташкент день защитника отечества возложение цветов вечный огонь
ташкент день защитника отечества возложение цветов вечный огонь

В Ташкенте в честь Дня защитника Отечества возложили цветы к Вечному огню

16:10 20.02.2025
© Sputnik
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Эксклюзив
Патриотическая акция по традиции прошла на территории мемориального комплекса "Братские могилы". В ней принял участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.
В столице Узбекистана на территории мемориального комплекса "Братские могилы" состоялось возложение цветов к Вечному огню, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Церемония возложения цветов по случаю Дня защитника Отечества - Sputnik Узбекистан
1/6
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Церемония возложения цветов по случаю Дня защитника Отечества - Sputnik Узбекистан
2/6
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Церемония возложения цветов по случаю Дня защитника Отечества - Sputnik Узбекистан
3/6
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Церемония возложения цветов по случаю Дня защитника Отечества - Sputnik Узбекистан
4/6
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Церемония возложения цветов по случаю Дня защитника Отечества - Sputnik Узбекистан
5/6
© Sputnik / Авенир Дебердеев
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Церемония возложения цветов по случаю Дня защитника Отечества - Sputnik Узбекистан
6/6
© Sputnik / Авенир Дебердеев
1/6
© Sputnik / Авенир Дебердеев
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© Sputnik / Авенир Дебердеев
3/6
© Sputnik / Авенир Дебердеев
4/6
© Sputnik / Авенир Дебердеев
5/6
© Sputnik / Авенир Дебердеев
6/6
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Мероприятие приурочили к 23 февраля — Дню защитника Отечества, который широко отмечают 23 февраля в России и некоторых странах СНГ в память о воинской славе.
В церемонии приняли участие посол России Олег Мальгинов, посол Беларуси Александр Огородников, атташе по вопросам обороны посольств России, Белоруссии, Казахстана, Индии в Узбекистане, сотрудники дипкорпуса, представители Россотрудничества, Торгпредства, ветеранских и молодежных организаций, СМИ и общественности.
Участники шествия почтили подвиг советских воинов, сокрушивших нацизм.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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