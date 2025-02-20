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https://uz.sputniknews.ru/20250220/uzbekistan-uchastniki-vtoraya-mirovaya-voyna-denejnoye-voznagrajdeniye-48042755.html
В Узбекистане участники Второй мировой войны получат по 10 тысяч долларов
В Узбекистане участники Второй мировой войны получат по 10 тысяч долларов
Sputnik Узбекистан
Глава республики подписал соответствующий указ
2025-02-20T12:10+0500
2025-02-20T12:10+0500
общество
ветераны
вторая мировая война
указ
президент узбекистана
денежное вознаграждение
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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Узбекистане участники Второй мировой войны получат по $10 тыс. Это определено в указе президента РУз. Согласно документу, устанавливается единовременное денежное вознаграждение: Такое решение принято целях широкого празднования в стране 9 Мая — Дня памяти и почестей в качестве общенародного праздника, увековечения памяти предков, погибших во Второй мировой войне, чествования ветеранов, которые и сегодня вносят вклад в повышение авторитета Родины и духовно-нравственное воспитание молодежи. Денежное вознаграждение участникам и инвалидам войны вручат в торжественной и праздничной обстановке.
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узбекистан участники вторая мировая война указ
узбекистан участники вторая мировая война указ

В Узбекистане участники Второй мировой войны получат по 10 тысяч долларов

12:10 20.02.2025
© Пресс-служба президента УзбекистанаПраздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей в Ташкентском ботаническом саду
Праздничное мероприятие, посвященное Дню Памяти и Почестей в Ташкентском ботаническом саду - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики подписал соответствующий указ.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Узбекистане участники Второй мировой войны получат по $10 тыс. Это определено в указе президента РУз.
Согласно документу, устанавливается единовременное денежное вознаграждение:
каждому участнику и инвалиду Второй мировой войны в размере 10 000 (десяти тыс.) долларов США;
каждому лицу, приравненному к участнику Второй мировой войны, в размере 25 000 000 (двадцати пяти млн) сумов;
каждому участнику трудового фронта во время войны 1941–1945 годов в размере 3 000 000 (трех млн) сумов.
Такое решение принято целях широкого празднования в стране 9 Мая — Дня памяти и почестей в качестве общенародного праздника, увековечения памяти предков, погибших во Второй мировой войне, чествования ветеранов, которые и сегодня вносят вклад в повышение авторитета Родины и духовно-нравственное воспитание молодежи.
Денежное вознаграждение участникам и инвалидам войны вручат в торжественной и праздничной обстановке.
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