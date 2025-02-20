https://uz.sputniknews.ru/20250220/uzbekistan-uchastniki-vtoraya-mirovaya-voyna-denejnoye-voznagrajdeniye-48042755.html

В Узбекистане участники Второй мировой войны получат по 10 тысяч долларов

В Узбекистане участники Второй мировой войны получат по 10 тысяч долларов

Sputnik Узбекистан

Глава республики подписал соответствующий указ

2025-02-20T12:10+0500

2025-02-20T12:10+0500

2025-02-20T12:10+0500

общество

ветераны

вторая мировая война

указ

президент узбекистана

денежное вознаграждение

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Узбекистане участники Второй мировой войны получат по $10 тыс. Это определено в указе президента РУз. Согласно документу, устанавливается единовременное денежное вознаграждение: Такое решение принято целях широкого празднования в стране 9 Мая — Дня памяти и почестей в качестве общенародного праздника, увековечения памяти предков, погибших во Второй мировой войне, чествования ветеранов, которые и сегодня вносят вклад в повышение авторитета Родины и духовно-нравственное воспитание молодежи. Денежное вознаграждение участникам и инвалидам войны вручат в торжественной и праздничной обстановке.

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